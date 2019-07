Pokračuje festival Rock for People, dorazily tisíce lidí

V areálu hradeckého letiště začal 4. července 2019 hudební festival Rock for People.

V areálu hradeckého letiště začal 4. července 2019 hudební festival Rock for People. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Na letišti v Hradci Králové pokračuje 25. ročník festivalu Rock for People. Akci ve středu předznamenal tradiční Večírek pro nedočkavé. Od té doby do Festivalparku dorazily tisíce lidí. Podle pořadatelů zatím prošlo branami areálu přes 20.000 lidí a další postupně zaplňují stanové městečko. Dnešní program před polednem zahájila řízná liberecká kapela Hopes.

Mezi vystupujícími dnes bude mimo jiné Tom Grennan, který patří mezi umělce, jejichž vystoupení doporučuje hlavní ředitel festivalu Michal Thomes. Očekávané je také vystoupení švédských metalových hvězd In Flames nebo taneční show britské čtveřice Rudimental a jejích hostů. Zvědavost vzbuzuje také koncert výstředního estonského rapera Tommyho Cashe.

Vedle hudby nabízí festival množství oddychových a občerstvovacích zón a doplňkový program, jehož součástí je například ranní jóga, možnost kondičního běhu nebo překážková dráha. Dramaturgie festivalu nabízí nejen rockovou hudbu, ale také elektroniku, rap nebo crossovery s prvky metalu a gotické hudby.

Na akci již podeváté vyrazí také královéhradečtí senioři. Centrum sociální pomoci a služeb ve spolupráci s Městskou organizací Senioři ČR a klubem důchodců v Harmonii I zajistilo stovce seniorů možnost zúčastnit se dnešního koncertu skupiny Olympic. V minulosti již senioři na Rock for People viděli například Karla Gotta, Pavla Bobka nebo Marii Rottrovou. Vstup do areálu mají zajištěný zdarma.

"Vzhledem k situaci na zdejším festivalovém trhu jsme pyšný, že se Rock for People stále drží na špici. Pořád je to jméno, na které lidé reagují a znají ho. Vnímám to i na zahraničních akcích," uvedl ředitel festivalu Thomes pro festivalové vydání časopisu Headliner.

Na sedmi podiích se do soboty představí na 100 kapel, muzikantů a dýdžejů. Největšími hvězdami letošního Rock for People budou v sobotním programu britské kapely Manic Street Preachers a Franz Ferdinand. Více informací se nachází na www.rockforpeople.cz.