Praha - Pokračování seriálu Rapl 2 zavede diváky do Ústí nad Labem. I ve druhé řadě seriálu se představí kompletní skupina vyšetřovatelů, kterou diváci znají z první série, v čele s náčelníkem Rohanem, majorem Kunešem a vyšetřovateli Lupínkem, Máchou a Slepičkovou. Uvedli to tvůrci na dnešní tiskové konferenci. První díl nové série Česká televize odvysílá 7. ledna večer.

Hlavní postavu seriálu majora Kuneše ztvárnil Hynek Čermák, náčelníka kriminalistů Rohana si zahrál Alexej Pyško, postavu Lupínka Lukáš Příkazký, Máchu Tomáš Jeřábek a Slepičkovou Lucie Žáčková.

O pokračování seriálu se podle tvůrců uvažovalo již během natáčení první série. "Nebylo to tak, že bychom během natáčení psali druhou řadu, ale dávali jsme si to v hlavě do kupy, kam by se to dalo posunout," řekl novinářům režisér a scénárista Jan Pachl. "Viděli jsme, že potenciál tam je. Samozřejmě podmínkou bylo, jaká na to bude odezva ze strany diváků. A ta odezva byla velmi nadprůměrná," dodal.

Celou druhou sérií se ponese linka případu zločince Željka Čubriče, která pro Rohana znamená nedořešenou osobní pomstu. "Je to v podstatě důvod, proč je stále Rohan u policie. On tam zůstal, aby si mohl vyřídit účty s tímhle Željkem," řekl představitel Rohana Alexej Pyško.

Pokračování seriálu se bude podle tvůrců více soustředit na charaktery obětí kriminálních činů a na prostředí, z něhož vzešly. Děj byl přestěhován z Krušných hor do Ústí nad Labem, právě řeka v seriálu najde uplatnění. Seriál se natáčel také na Mostecku, v Děčíně, v Praze a v Černé Hoře.

První řada kriminálního seriálu Rapl si vysloužila nominaci na Českého lva i cenu evropského televizního festivalu Prix Europa. O nákupu seriálu se jedná s Polskem, Slovenskem a Bulharskem a o jeho remake projevili zájem vysílatelé z USA. O natáčení třetí řady seriálu zatím tvůrci neuvažují.