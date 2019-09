Pokračování Příběhu služebnice je reakcí na zhoršování práv žen

Londýn - Dlouho očekávaný román kanadské spisovatelky Margaret Atwoodové The Testaments, který dnes vychází, je reakcí na zhoršování ženských práv v některých částech světa, včetně Spojených států. Autorka to řekla v rozhovoru s BBC. The Testaments (Závěti) je pokračováním její slavné knihy Příběh služebnice z roku 1985.

Antiutopická novela, podle níž byl natočen stejnojmenný seriálový hit, představuje totalitní budoucnost ve státě Gileád, kde je několik zbývajících plodných žen, jimž se říká "služebnice", násilně nuceno k počínání a rození dětí. Cílem je znovu zalidnit svět čelící ekologické katastrofě.

"Lidé se po léta ptali, jestli napíšu pokračování. Prosím, napište pokračování, řekněte nám, jak to dopadlo, a já vždycky odpovídala, že to nepůjde," uvedla Atwoodová. Pak se ale podle ní stalo několik věcí, které ji k napsání pokračování přiměly.

"Na některých místech světa, včetně USA, jsme se začali vracet do Gileádu," uvedla devětasedmdesátiletá spisovatelka. Podle agentury Reuters tím měla na mysli nedávné kroky ke ztížení potratů, které ve Spojených státech rozdělily veřejné mínění a vyburcovaly aktivistky zasazující se za ženská práva. Proti potratům vystupuje i prezident Donald Trump.

Atwoodová řekla, že pokračování Příběhu služebnice začala promýšlet už ve chvíli, kdy byl Trump zvolen. V té době se natáčel i televizní seriál. "Kontext seriálu se změnil, a v tom okamžiku jsme věděli, že bude vnímán jinak, což se také stalo. Takže místo fantazie se kvůli lidem podporujícím Trumpa dostal daleko blíž realitě," uvedla autorka.

Úspěch seriálu pomohl, že se kniha opět vyšvihla do čela žebříčků bestsellerů a uniforma služebnic - dlouhý tmavě červený plášť a široký bílý čepec - se stala symbolem ženského protestu a odporu.

Podle jedné ze čtenářek, která v Londýně čekala na dnešní autorské čtení Atwoodové, se svět stal pro ženy horším místem, a zvlášť v USA. "Nová kniha je tak velmi aktuální, velmi relevantní a velmi nezbytná," řekla sedmapadesátiletá Anne Enithová-Cooperá agentuře Reuters.

Na otázku BBC, zda velké očekávání související s novým románem, nominovaným na prestižní Man Bookerovu cenu, ji znervózňuje, Atwoodová odpověděla: "Je třeba zdůraznit, že je to kniha, ne změna režimu, není to nic, co fyzicky ovlivní životy mnoha lidí, nejsou to nepokoje v Moskvě."