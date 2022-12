Pokračování filmu Avatar doprovázejí po premiéře pozitivní ohlasy kritiků

Tvůrci filmu "Avatar: The Way of Water" na světové premiéře snímku, která se konala 7. prosince 2022 v Londýně. Zleva Brendan Cowell, Jamie Flatters, Jack Champion, producent Jon Landau, Stephen Lang, Kate Winsletová, režisér James Cameron, Sigourney Weaverová, Trinity Jo-Li Blissová, Zoe Saldanaová, Bailey Bassová, Sam Worthington, Joel David Moore a Steve Asbell.

Tvůrci filmu "Avatar: The Way of Water" na světové premiéře snímku, která se konala 7. prosince 2022 v Londýně. Zleva Brendan Cowell, Jamie Flatters, Jack Champion, producent Jon Landau, Stephen Lang, Kate Winsletová, režisér James Cameron, Sigourney Weaverová, Trinity Jo-Li Blissová, Zoe Saldanaová, Bailey Bassová, Sam Worthington, Joel David Moore a Steve Asbell. ČTK/AP/Vianney Le Caer

Londýn - Veskrze pozitivní ohlasy kritiků doprovázejí úterní celosvětovou premiéru pokračování výpravného sci-fi snímku Avatar. Dlouho očekávaný film režiséra Jamese Camerona Avatar: The Way of Water podle nich ohromuje bezbřehou fantazií i dokonalými vizuálními efekty, naopak vytýkají mu slabší děj.

V prvním díle bojoval domorodý kmen Na'vi s lidskými kolonisty ničícími jeho životní prostředí v okouzlujícím světě Pandora. Pokračování se odehrává o více než deset let později, opět v něm vystupují herci Sam Worthington a Zoe Saldanaová jako Jake Sully a Neytiri - nyní rodiče pěti dětí. Jejich poklidný život v rajské džungli naruší návrat lidí, kteří se Sullyho snaží dopadnout. Rodina proto prchá a hledá útočiště u oceánského kmene Metkayina, kde se musí rychle naučit životu ve vodě.

Podle režiséra Guillerma del Tora nový Avatar "plný majestátních záběrů a emocí v epickém měřítku" ukazuje, že režisér Cameron je momentálně "na vrcholu sil".

"Z technického a vizuálního hlediska jsem nikdy nic podobného neviděl. Je to ohromující. Možná až příliš ohromující. Někdy mi unikala zápletka, protože jsem zíral na ryby z Pandory," napsal Mike Ryan ze serveru Uproxx.

Za "vizuální mistrovské dílo" plné emocí a napínavé akce označil pokračování Avatara také Ian Sandwell z magazínu Digital Spy. I podle něj ale film poněkud trpí "slabým příběhem a příliš velkým počtem postav".

Film Avatar z roku 2009 je s celosvětovými příjmy přes 2,9 miliardy dolarů (70,5 miliardy korun) nejvýdělečnějším filmem všech dob. Pokračování Avatar: The Way of Water je první ze čtyř dílů, které mají postupně vyjít do roku 2028. Délkou tři hodiny a deset minut převyšuje nový díl o celou půlhodinu svého předchůdce.

Na česká plátna dorazí nový Avatar 15. prosince.