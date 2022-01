Pokračování dramaturgické řady Supraphonu mapuje české bigbítové cover verze

Praha - Sedmé pokračování dramaturgické řady Supraphonu, která pod názvem Pop Rock Line 1966–1973 vychází v těchto dnech, mapuje české bigbítové cover verze. Dvojalbová kompilace nabízí padesátku skladeb zahraničních autorů v podání tuzemských kapel jako Apollobeat, Atlantis, The Beatings, The Cardinals, Faraon, Flamingo, The Rebels, Synkopy 61 nebo Pavla Nováka, Pavla Sedláčka či Viktora Sodomy. Novinka navazuje na nedávno vydané tituly, které se vracejí k tuzemskému big beatu a rocku 60. až 80. let minulého století. ČTK o tom za vydavatelství Supraphon informoval Lukáš Kadeřábek.

"Leckteří zde zastoupení se nikdy nedočkali alba, někteří změnili hudební styl či se stali členy doprovodných souborů, jiní se naopak proslavili sólově. O to důležitější a pozoruhodnější však tato dvojalbová mapa tuzemského singlového dění na přelomu šesté a sedmé dekády 20. století je," sdělil Kadeřábek.

K zájemcům se dostávají české verze zahraničních předloh od Beatles, Mamas and Papas, Bee Gees, Tremeloes, Procol Harum, Beach Boys a dalších. Řada z nich vychází na CD a digitálně poprvé.

"Vedle legendárních sestav nám v bigbítových šedesátkách dělaly radost také desítky dalších kapel, vždy nadšeně a často kvalitně přibližujících oficiálně nedostupnou zahraniční muziku. V období svobodného nádechu kolem osmašedesátého roku bylo zpoždění jejich nahrávek proti Západu v řádu roků, výjimečně měsíců – a trvanlivost hitů se tehdy nepočítala na pouhé týdny," uvedl editor Karel Deniš. "Nepřítomnost originálních songů v našich prodejnách nechala vzniknout stovkám cover verzí. V různě (ne)dokonalé angličtině či opatřené českými texty představovaly tyto SP či EP desky šanci si přehrávat něco občas jen vzdáleně podobajícího se předlohám," dodal.

Kompilace Pop Rock Line 1966–1973 navazuje na předchozí tituly Art Rock Line 1971–1985, Jazz Rock Line 1971–1981, Rock Line 1970–1974, Beat (Al)Boom 1968–1970, Big Beat Line 1965–1968 a Beatline 1967–1969.