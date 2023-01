Pokračování Cameronova Avatara vidělo v ČR přes milion diváků

Záběr z amerického filmu Avatar: The Way of Water.

Záběr z amerického filmu Avatar: The Way of Water. ČTK/AP/neuveden

Praha - Po 31 dnech od prvního uvedení v českých kinech překonala návštěvnost filmu Avatar: The Way of Water režiséra Jamese Camerona milion diváků. ČTK to sdělila Marta Nosková Žurková za distribuční společnost Falcon. Naposledy v tuzemských kinech překonal milionovou hranici film Bohemian Rhapsody, který byl uveden v roce 2018 a který vidělo přes 1,8 milionu diváků. První díl Avatara z roku 2009 v českých kinech vidělo 1,36 milionu diváků.

Po dobu existence samostatné České republiky má pomyslný klub filmových milionářů podle Žurkové pouze 11 členů a Avatar: The Way of Water je dvanáctým, který se k nim připojil v rekordně nejkratším čase v české filmové historii. Zároveň je čtvrtým filmem všech dob, který dokázal přinést do pokladen českých kin více než 200 milionů korun hrubých tržeb.

Milionovou hranici návštěvnosti v českých kinech překonaly také třeba filmy Ženy v běhu režiséra Martina Horského, Anděl Páně 2 Jiřího Stracha, Vratné lahve Jana Svěráka nebo Ženy v pokušení Jiřího Vejdělka.

Tříhodinové pokračování filmu Avatar, které režisér James Cameron natočil s podtitulem The Way of Water, vrací diváky zpět do světa planety Pandory. Jde o první ze čtyř plánovaných pokračování Cameronova snímku Avatar z roku 2009. Ten měl rozpočet 237 milionů dolarů, utržil dodnes téměř tři miliardy dolarů a je nejvýdělečnějším filmem všech dob. Rozpočet dvojky zůstává utajený, spekuluje se o miliardě dolarů. Znalci filmového průmyslu upřesňují, že za zmíněnou sumu se natočily až tři díly.