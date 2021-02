Vývoj průmyslové produkce v ČR od prosince 2019 do prosince 2020.

Praha - Meziroční pokles průmyslu a stavebnictví v Česku byl loni zhruba stejný. Produkce v průmyslu se snížila o osm procent, ve stavebnictví o 7,7 procenta. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Zatímco v průmyslu se pokles po jarním propadu začal postupně snižovat, ve stavebnictví to bylo naopak. Oba obory byly postiženy opatřeními proti šíření koronaviru. Průmysl klesl nejvíce od roku 2009, stavebnictví podobně kleslo naposledy v roce 2012. Podle analytiků se nenaplňuje předpoklad, že stavebnictví by mohlo být tahounem ekonomického oživení. Přebytek zahraničního obchodu byl loni rekordní, dosáhl téměř 190 miliard korun.

Průmyslová výroba v ČR v loňském roce meziročně klesla o osm procent. Je to nejvyšší propad od krize v roce 2009, kdy se průmysl snížil o 13,6 procenta. Výrazně se loni propadla například produkce aut. V závěru roku ale průmysl rostl, v prosinci produkce meziročně stoupla o půl procenta.

Loňský rok ovlivnilo zejména druhé čtvrtletí. Od dubna do června se průmyslová výroba v České republice snížila o 23,5 procenta. Ve třetím čtvrtletí pokles výrazně zpomalil a v posledním kvartále už vykázal průmysl mírný růst.

Za celý loňský rok bylo jen málo průmyslových odvětví, která zaznamenala meziroční růst produkce. "Jde o farmaceutický průmysl či papírenský průmysl, kam patří kromě výroby papírových obalů také výroba dětských plen, nebo ostatní zpracovatelský průmysl zahrnující i výrobu hraček a zdravotních lůžek," uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.

Stavební výroba v Česku v loňském roce po třech letech růstu meziročně klesla o 7,7 procenta. Meziročně kleslo pozemní i inženýrské stavitelství. V prosinci stavebnictví zrychlilo meziroční propad na 12,4 procenta z listopadových 8,4 procenta. Pozemní stavitelství, tedy hlavně výstavba bytů, kanceláří nebo průmyslových hal a skladů, v prosinci zaznamenalo i největší meziroční pokles za celý rok, o 16,5 procenta. Naopak v inženýrském stavitelství, které tvoří z velké části dopravní infrastruktura, zůstala produkce meziročně stejná.

"Představy na začátku pandemie, že by odvětví mohlo podržet českou ekonomiku při výpadku exportní poptávky v průmyslu, vzaly brzy zasvé. Nakonec se tempo snížení produkce v průmyslu a stavebnictví téměř srovnalo," doplnil analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Počet zahájených staveb bytů v bytových domech loni meziročně klesl o 24,5 procenta na 9426. Nejvíce jich bylo v Praze, kde jejich počet klesl o dvě pětiny na 3246. Počet zahájených staveb rodinných domů v Česku meziročně klesl o 2,5 procenta na 19,446.

Loňský přebytek zahraničního obchodu dosáhl téměř 190 miliard korun. Proti roku 2019 se zvýšil o 44,3 miliardy korun. Vývoz i dovoz se ale meziročně snížily. K rekordnímu přebytku za loňský rok přispěly zejména závěrečné měsíce. Prosincová bilance s přebytkem 17,7 miliardy korun skončila poprvé od vstupu do Evropské unie v přebytku. Vývoz se loni snížil meziročně o 4,5 procenta na 3,526 bilionu a dovoz klesl o 5,9 procenta na 3,336 bilionu korun.

Bilance zahraničního obchodu za prosinec převýšila očekávání analytiků. Podle některých ekonomů je i celoroční výsledek navzdory situaci kolem koronaviru a restrikcí dobrý. "Prosinec je tradičně měsícem, kdy zahraniční obchod vykazuje mírně záporné saldo, nicméně pandemická situace a uzavření podstatné části tuzemské ekonomiky tento trend narušily," uvedl analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht. Letos analytici očekávají nižší přebytek okolo 140 až 150 miliard korun.