Pokles cen v zemědělství by měl podle analytiků zlevnit potraviny

Praha - Pokračující pokles cen zemědělských výrobců by měl vést ke zlevňování potravin pro spotřebitele. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK i ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Naopak mírný růst cen průmyslových výrobců nepovažují analytici za problém pro českou ekonomiku, ceny by podle nich mohly v budoucnu naopak meziročně klesat. Podle dnes zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) ceny zemědělských výrobců v srpnu meziročně klesly o 16,4 procenta, v průmyslu vzrostly o 1,8 procenta.

Analytik Raiffeisenbank Martin Kron upozornil, že ceny zemědělských výrobců klesají čtvrtý měsíc v řadě, proti červenci se snížily o 4,5 procenta. "Z těchto čísel lze vyvodit, že ceny potravin by měly dále přispívat k nižší inflaci v dalších měsících. Pokud by tomu tak nebylo, tak ve sporu o tom, zda za vysoké ceny potravin jsou zodpovědní spíše zemědělci, zpracovatelé či obchodníci, o čemž se ve veřejném prostoru horečně diskutovalo, by zemědělci z této otázky vypadli," uvedl.

Hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler poukázal na to, že ceny rostlinné i živočišné výroby v srpnu klesaly nad rámec běžné sezonnosti, která je zejména v rostlinné výrobě silná. "Ceny potravinářské výroby poklesly o 0,8 procenta, tedy nejvíce od konce minulého roku, a snížily tak tempo meziročního růstu z 4,9 na 3,3 procenta, což je pozitivní zpráva z pohledu dalšího vývoje cen potravin pro domácnosti," doplnil.

"Vzhledem k prudkému poklesu cen zemědělských výrobců a zlepšující se situaci na energetických trzích již nic nebrání zlevňování potravin v obchodech. Jestliže potravináři a obchodníci přesto nebudou zlevňovat, tak budou zneužívat svého postavení na úkor zákazníků," uvedl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Ministr Výborný věří, že do poklesu cen se promítne i to, že je už po sklizni. "Je to patrné už u všech komodit, klesají nám ceny mléka, másla, zeleniny, obilovin. Věřím, že ceny, které jsou nízké na začátku řetězce u zemědělců, se logicky musí propsat i u potravinářů a obchodníků. Nakonec všichni to deklarovali," řekl dnes novinářům v Bruselu. Se zemědělci, potravináři i obchodníky plánuje dále jednat. "Není možné, aby v tom cenovém řetězci byly někde nějaké odbočky. Nechci, aby se u nás prodejci chovali k zákazníkům jinak než v Německu, v Rakousku, nebo na Slovensku, musíme hrát fér," dodal.

Ceny průmyslových výrobců rostly rychleji než analytici předpokládali. "Meziměsíční růst byl tažen zejména růstem cen rafinovaných ropných produktů, což souvisí s růstem cen ropy na světových trzích. Naopak bez energií ceny průmyslových výrobců klesaly o 0,4 procenta, tedy obdobným tempem jako v předchozích měsících," uvedl Seidler.

"Mírné srpnové zrychlení meziročního růstu cen v průmyslu nepředstavuje pro výhled inflace v tuzemské ekonomice žádné drama," míní hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. "V září by měl meziroční růst cen v tuzemském průmyslu vykázat opětovné zpomalení. V prvních měsících roku 2024 by mohly ceny v průmyslu vykázat meziroční poklesy," dodal.