Pojišťovny zveřejnily humorná hlášení svých klientů

Praha - Dopravní nehody, krádeže, přírodní živly nebo úrazy sice nejsou situacemi, které u poškozených vyvolávají záchvaty smíchu, přesto pojišťovny sbírají každý rok humorná vyjádření svých zákazníků. S některými jejich komentáři vzniklých pojistných událostí seznámily pojišťovny ČTK v tiskové zprávě.

Na výtku pojišťovny Uniqa, že klient po střetu svého vozu s divočákem nepostupoval správně při odstranění mrtvého zvířete z vozovky, reagoval lakonicky: "Nejsem Bivoj.“

Jak došlo ke zranění klienta líčí jeho manželka: "Při našem tradičním vánočním polibku pod větví jmelí připevněnou na lustru manžel při své výšce o větev zavadil, tím rozhoupal lustr, který se mu následně zřítil na hlavu. Já stihla uskočit.“

Z informace klienta po vloupání do chaty: "Napřed jsem to, že u nás byl zloděj, přijal celkem s klidem. Nebylo to poprvé a tenhle neudělal v chatě ani velký nepořádek. Opravdu mě nadzvedl až fakt, že zmizely všechny moje tuňákové konzervy. A taky mi přeladil kanály na televizi.“

Z hlášení škody po krupobití: "Kroupy nám poškodily tři střešní okna, jsou na výměnu. Ať se likvidátor zastaví, předám mu ty kroupy. Posbírala jsem je do mrazáku.“

Jak nastalo poškození vozidla zaparkovaného před domem: "Auto mělo smůlu, že bylo v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Moje přítelkyně se se mnou bleskově rozcházela a všechny moje věci vyhazovala oknem ze druhého patra. Dokud házela oblečení, tak to šlo. Ale nakonec letěla i tenisová raketa, obraz a pánvička na steaky.“

Klient se dotázal pojišťovny Allianz: "Mám doma akvárko a zkratoval mi motorek pro ohřev vody. Teď mám místo akvárka rybí polévku. Bude se mi na to vztahovat pojištění?".

ERV Evropská pojišťovna řešila situaci, když tři mladé ženy jely na dovolené v Bulharsku na tobogánu, kam je vpustil pracovník hotelového aquaparku.Tam však nebyl dostatek vody, takže všechny utrpěly bolestivé odřeniny na pozadí a loktech.

Jiná klientka musela zrušit svou dovolenou hned po jejím nákupu, protože si ještě v pobočce cestovní kanceláře, kde si ji zařídila, zlomila nohu v kotníku, když přehlédla schod.

Na dovolené v Bulharsku klient ve spánku roztrhal deku, kterou byl přikrytý. Navíc poškodil židli, a když se ji následně pokoušel opravit, zničil ji ještě více.

Klienti byli na výletech na velbloudech. Jeden velbloud zkolaboval, druhý, který k němu byl přivázán, se z toho splašil a shodil klienta ERV na zem. Přivolaný doktor si poradil s vyraženým dechem i pohmožděnými žebry a zády postiženého.