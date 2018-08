Praha - Pojišťovny letos zdražily povinné ručení, a to zejména rizikovým klientům. Důvodem je, že škody v pojištění odpovědnosti za provoz vozidla rostou. Vyplývá to z ankety ČTK. Rostou podle nich hlavně ceny oprav vozidel. Sazby pojišťovny příliš nezvedly klientům, kteří jezdí bez nehod. Pojišťovny se snaží o to, aby cena výrazněji odrážela to, jak řidič skutečně jezdí.

"UNIQA ceny letos zvyšuje. U klientů beze škod jde řádově o několik procent, zatímco u zákazníků s větším počtem škod může jít i o vyšší desítky procent," řekla ČTK mluvčí pojišťovny Eva Svobodová. Společnost postupuje individuálně podle parametrů zákazníka, kde hlavním hlediskem jsou škody za poslední roky. Zapojuje i téměř dvě desítky dalších faktorů a kritérií. Počet pojištěnců vzrostl meziročně k 30. červnu o 16 procent, zatímco pojistné vzrostlo o 22 procent. Z toho je patrné celkové navýšení cen, podotkla mluvčí.

ČSOB pojišťovna zvýšila sazby v řádu jednotek procent. Navýšení se podle mluvčího Petra Milaty týkalo především řidičů působících škody. Zdražení se týkalo i mladých řidičů a řidičů z velkých měst. "Na druhou stranu se snížilo pojistné u zkušených řidičů s bezeškodnou historií," poznamenal.

Zdražení v řádech jednotek procent se dotklo nejrizikovějších kategorií vozidel, sdělila mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renata Čapková. Pojišťovny podle ní evidují rychlý růst škod na zdraví a k tomu rostoucí ceny náhradních dílů vozidel včetně nárůstu hodinových sazeb v autoservisech o deset i více procent.

I letos pokračuje trend stoupajících cen povinného ručení, dodala mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. Významně podle ní narostly náklady na škody na zdraví a zároveň přicházejí stále nové nároky na odškodnění. S tím souvisí výrazně vyšší pojistná plnění. Ze statistik dlouhodobě vychází, že nejvíce škod má nejmladší kategorie do 22 let věku a skupina řidičů v seniorském věku nad 65 let, doplnil mluvčí Generali Jan Marek.

Slavia pojišťovna podle vedoucího autopojištění Ladislava Běliny nejvíce zvyšovala pojistné u řidičů, kteří loni způsobili jednu či více nehod. V takovém případě se zdražení pohybuje i v desítkách procent. Pojistné stále roste i pro mladé řidiče, v průměru u těchto řidičů se pojistné meziročně navýšilo o deset procent. Zvýšení pojistného se částečně projevilo i v regionech, kde se proti předchozímu roku zvýšil počet pojistných událostí. Naopak u některých skupin řidičů nedošlo k žádnému, nebo pouze minimálnímu navýšení o dvě až tři procenta, dodal.

"V opravárenství se zvýšily ceny o více než deset procent, upravovali jsme tedy i sazby povinného ručení, o tři procenta," uvedl mluvčí Allianz Václav Bálek. Vyšší sazby o deset až 15 procent mají od letošního roku leasingoví klienti, ale také u nich hraje detailnější roli informace o škodách. "U flotilových klientů jsme se zaměřili na firmy s dlouhodobě velkými výdaji kvůli nehodám, a těm jsme individuálně měnili sazby, nebo jsme jim vypověděli smlouvu," dodal.

Kooperativa upravila sazby pojistného u povinného ručení nákladních vozidel a autobusů. U nich dlouhodobě vzrůstá výše nároků, zejména v případě újmy na zdraví a životech, které současné pojistné sazby nejsou schopné pokrýt. U tahačů návěsů je nárůst v průměru o 30 procent a u autobusů v některých případech až o 100 procent, vyčíslil mluvčí pojišťovny Marek Vích.

Stanovení ceny povinného ručení je individuální v závislosti na segmentaci a rizikovosti daného klienta. "Obecně u AXA platí, že ti, kteří jezdí bez nehod, mohou na povinném ručení ušetřit až dvě třetiny ceny proti těm, kteří jezdí bezohledně a často bourají," upozornil mluvčí pojišťovny Jiří Cívka. Pomyslné cenové nůžky se tak podle něj dále budou více rozevírat ve prospěch řidičů, kteří jezdí bez nehod.

Povinné ručení poskytuje 13 pojišťoven. Většina z nich sazby takzvaně segmentuje, tedy stanovuje podle věku a místa bydliště řidiče, stáří vozidla, objemu a výkonu motoru, počtu ujetých kilometrů a dalších kritérií. V budoucnu půjde i o frekvenci a rozsah přestupků či vybavenost asistenčními systémy. Celkem má povinné ručení v ČR přes osm milionů vozidel.