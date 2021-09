Pojišťovny: Veřejné zdravotní pojištění se může dostat do hlubokého schodku

Praha - Systém veřejného zdravotního pojištění by se mohl za tři roky dostat do hlubokého deficitu, chybět by mohlo 22 až 76 miliard korun, varuje Svaz zdravotních pojišťoven ČR. Výdaje systému podle svazu rostou v posledních letech výrazně rychleji než ekonomika, a epidemie covidu-19 trend ještě prohloubila. Řešením je podle svazu utlumení růstu nákladů, například při některém preventivním očkování proti covidu. Novinářům to dnes řekl prezident svazu Ladislav Friedrich.

Hospodaření všech zdravotních pojišťoven za osm měsíců letošního roku vykazuje podle svazu v důsledku epidemie covidu-19 deficit 16 miliard korun. Podle Friedricha měly pojišťovny na začátku roku na svých základních fondech 48 miliard korun, na konci srpna 32 miliard.

Náklady systému veřejného zdravotního pojištění rostly podle svazu v roce 2020 o 15,6 procenta a letos o 25,6 procenta. Klesající objem plateb od zaměstnavatelů a zaměstnanců vyrovnával nárůst plateb za státní pojištěnce. Příjmy systému veřejného zdravotního pojištění se letos očekávají mezi 381 a 389 miliardami korun, příští rok mezi 390 a 399 miliardami korun.

Svaz v predikcích odkazuje na studii Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK. "V minulých letech rostly příjmy díky ekonomice o 17 až 20 miliard každý rok. V letech následujících už podle studie porostou ročně jen o deset miliard, tedy asi o tři procenta. Zatímco v předcovidových dobách šly náklady každoročně nahoru o deset a více procent, nyní si to už nebudeme moci dovolit," uvedl Friedrich. Podle závěrů tzv. dohodovacího řízení by úhrady z veřejného zdravotního pojištění měly pro příští rok vzrůst asi o čtyři procenta.

Řešením je podle svazu utlumení růstu nákladů. Svaz je pro to, aby stát přestal hradit preventivní testování na covid-19, které neočkovaní lidé potřebují například pro sport, kulturu či cestování. Podle Friedricha by se také náklady na epidemii covidu měly stát v budoucnu běžnou součástí rozpočtů zdravotních pojišťoven pro další roky tak, aby se nejednalo o nepředvídatelné vícenáklady.