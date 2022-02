Pojišťovny: Testování letos stálo 3,5 mld. Kč, asi 38 procent loňských nákladů

Praha - Zdravotní pojišťovny zaplatí za testování na covid-19 za letošní leden a část února téměř 3,5 miliardy korun. To je 38 procent toho, co činily náklady na testování za celý loňský rok. Pojišťovny jsou pro to, aby se s výjimkou testů nařízených lékařem testování z veřejného zdravotního pojištění neproplácelo. Tyto vysoké výdaje si kvůli úsporným opatřením nemohou dovolit. V tiskové zprávě to uvedl Svaz zdravotních pojišťoven ČR, který se stará o 4,7 milionu pojištěnců.

Svaz uvedl, že v prvním roce epidemie covidu pojišťovny za testování vydaly 2,8 miliardy korun. Loňské testování bude stát 9,2 miliardy korun, přičemž 7,2 miliardy už pojišťovny uhradily a dalších 1,99 miliardy ještě musí doplatit. Letos tvoří hlavní náklady plošné antigenní testování u zaměstnavatelů, které minulý týden skončilo, a preventivní PCR testy, kterých mají očkovaní lidé a děti zdarma až pět měsíčně.

Pojišťovny připomněly, že testování stojí násobně víc než očkování. Na očkování plánují pojišťovny letos výdaje 2,1 miliardy korun. Za loňský rok zaplatí za vakcinaci 3,6 miliardy korun.

"Z našeho pohledu by mělo veřejné zdravotní pojištění krýt vždy nejdostupnější účinné řešení. A tím je v současnosti jednoznačně očkování, byť samozřejmě neochrání stoprocentně. Testování by dle našeho názoru propláceno být nemělo, s výjimkou odůvodněných případů, o kterých rozhodne ošetřující lékař. Dopad proplácení testů na rozpočet je mimořádně vysoký, i když se neprovádí plošně," řekl Martin Balada, výkonný ředitel svazu.

Zástupci ministerstva zdravotnictví už avizovali, že proplácení preventivních PCR testů od 1. března skončí. Bezplatné by zůstaly jen testy na základě žádanky od lékaře či hygienické stanice. Svaz pojišťoven to podporuje, podle něj se jedná o rozumný krok. Ministr Vlastimil Válek (TOP 09) ale minulý týden uvedl, že bude s pojišťovnami jednat o hrazení jednoho preventivního PCR testu měsíčně.

Zdravotní pojišťovny letos zřejmě téměř vyčerpají své rezervy. Rozpočty pojišťoven, takzvané zdravotně-pojistné plány, počítaly s navýšením platby za státní pojištěnce od ledna o 200 korun na zhruba 1967 korun, jak to schválila minulá vláda. To mělo do systému veřejného zdravotního pojištění přinést asi 14 miliard korun. Současná vláda ale nedávno rozhodla, že platby zmrazí na loňské úrovni. Deficit zdravotního pojištění se tak zvýší. Před zmrazením plateb se očekávalo, že systém bude letos hospodařit se schodkem 9,5 miliardy korun. Příjmy měly vzrůst o 6,3 procenta na 431,2 miliardy korun a výdaje o 4,6 procenta na 440,7 miliardy korun.