Pojišťovny: Škod z požáru v posledních letech nepřibývá, roste jejich objem

Praha - Počty škod následkem požáru se v posledních letech příliš nemění, ale roste jejich objem. Vyplývá to z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami. Některé oblasti Česka zasáhly v posledních dnech následkem extrémního sucha požáry, včetně toho v Národním parku České Švýcarsko na rozloze zhruba 1200 hektarů.

"Generali České pojišťovně za první pololetí klienti nahlásili celkem 1108 pojistných událostí, za jejichž vznikem byl požár. Tyto škody dosáhly objemu téměř 570 milionů korun. Za první pololetí 2021 to bylo 1135 škod za 310 milionů korun," řekl ČTK mluvčí pojišťovny Jan Marek. Nejvíce jich letos vzniklo z občanského pojištění, konkrétně 736 za 123 milionů korun. Typicky jde o škody zejména na majetku. Nejvíce požáry v letošní pololetí zuřily ve středních Čechách (180 případů), v Moravskoslezském kraji (128 případů) a na jižní Moravě (128 případů).

Požár se podle expertních odhadů v čase co do počtu případů příliš nemění. Mění se ale objemy peněz, které se za požáry klientům vyplácí. Příkladem může být letošní rok, kdy jsou počty pojistných událostí sice meziročně o něco nižší, ale vyplacená částka je téměř dvojnásobná. "V tomto ohledu hrají roli zejména požáry ve velkých průmyslových nebo výrobních podnicích. Počty hořících aut naopak zůstávají zhruba na stejné úrovni, stejně jako v případě požárů na majetcích lidí," upozornil Marek

Kooperativa za první pololetí jsme v posledních třech letech každoročně řešila téměř 700 požárů. Konkrétně to v roce 2020 bylo 662 požárů za 343 milionů Kč, v roce 2021 to bylo 681 požárů za 330 milionů Kč a letos to je 667 požárů za 213 milionů Kč. "Nejhorším měsícem byl ve všech letech březen, to jsme evidovali nejvíc požárů," uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa. V České podnikatelské pojišťovně jejich pololetní počet stoupl z předloňských 250 a loňských 243 na letošních 322.

V souvislosti se situací v Českém Švýcarsku pojišťovny připomínají, že v rámci pojištění lesních porostů lze vedle rizika vichřice možné pojistit riziko požáru. "Toto pojištění má mezi majiteli lesů tradici. Aktuálně v Česku pojišťujeme dřevní hmotu za 6,5 miliardy korun," dodal Marek. To představuje plochu asi 50.000 hektarů. Vedle pojištění požárem zničené dřevní hmoty je možné připojistit náklady na vytěžení nebo následné zalesnění lesního pozemku. Dále lze uhradit tzv. zachraňovací náklady. To je situace, kdy by pojištěný vykácel pás lesa, aby zabránil dalšímu šíření ohně, případně prováděl jiné práce, kterými by zabránil dalšímu šíření ohně.

Pojištění pro případ požáru je povinnou součástí každého pojištění majetku, a to jak retailového, tak i firemního, doplnila mluvčí Uniqa Eva Svobodová. Základem je podle ní správné stanovení pojistných částek, aby v případě zejména totálních škod pojištění skutečně posloužilo k plné obnově zázemí a zařizovacích předmětů v dosavadní úrovni. "U větších požárů vždy vyžadujeme protokol Policie ČR a Hasičského záchranného sboru, protože musíme znát původ a příčinu požáru," podotkla.

V Národním parku České Švýcarsko hoří od neděle. Požár v parku zasáhl rozlohu zhruba 1200 hektarů. Z ohrožených vesnic už muselo odejít kolem 500 lidí. Na místě bylo v posledních dnech zhruba 450 až 500 hasičů.