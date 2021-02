Pojišťovny pošlou na péči do nemocnic letos 173 miliard, víc než loni

Praha - Zdravotní pojišťovny plánují letos kvůli pokračující epidemii covidu-19 platby za akutní péči do nemocnic vyšší proti loňsku o 11 procent. Z veřejného zdravotního pojištění jim půjde 172,9 miliard korun korun, loni to bylo 156,1 miliard a v roce 2019 před pandemií to bylo 136,6 miliard korun. Ostatní oblasti péče mají schválené navýšení asi o 2,5 procenta. Na tiskové konferenci to řekli zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a Svazu zdravotních pojišťoven (SZP), který sdružuje šest menších pojišťoven. Vývojem systému veřejného zdravotního pojištění by se v pondělí měla zabývat i vláda.

Proti původnímu zdravotně pojistnému plánu vydala jen VZP, u které je pojištěno asi 60 procent obyvatel, podle jejího ředitele Zdeňka Kabátka za péči kvůli druhé vlně epidemie loni na podzim asi 5,7 miliardy korun a v současné době se jedná o dalších 3,5 miliardách pro letošní rok.

Své zdravotně-pojistné plány na letošní rok připravovaly pojišťovny už v posledním čtvrtletí loňského roku, nemohly proto zahrnout jeho celkové náklady. Při porovnání všech zdravotnických zařízení podle prezidenta SZP Ladislava Friedricha dosáhla loni jejich celková produkce 98 procent roku 2019. "Mělo to výchylky. Výrazný pokles v březnu, dubnu a květnu, pak se to postupně dohánělo. Během podzimu pak další útlum," uvedl. Ministerstvo kompenzační vyhláškou loni nařídilo, že nemocnice musí pro dosažení plných úhrad naplnit jen 79 procent plánované produkce.

Úhrady budou podle něj proti roku 2019 asi o 16 procent vyšší, především kvůli růstu pro lůžkovou péči. "Pokud to zůstane v tomto rozsahu, tak se domníváme, že je tu (letos) dostatek finančních zdrojů na pokrytí nákladů s covidem," dodal Friedrich. Kabátek i Friedrich ale neočekávají, že by znovu o 11 procent mohly růst úhrady i mezi letošním a příštím rokem.

Meziročně pojišťovny snížily příplatky za péči o pacienty s covidem-19 na nemocničních lůžkách. Zatímco loni měla nemocnice za týdenní pobyt pacienta na JIP lůžku s ventilátorem 570.948 korun, letos je to asi o 133.600 korun méně. Zachovaná zůstala úhrada 693.448 korun pro pacienty na přístroji ECMO. Na standardním lůžku pak letos bonus není žádný, loni byl ke standardním 6400 korunám dalších 2300 korun denně.

Za tyto bonusy nemocnice VZP loni vyplatila 4,5 miliardy korun, celkově jim meziročně směřovalo o 17 miliard navíc. Samotný nárůst úhrad byl o devět procent, zbývající dvě procenta byly právě bonusy. Ambulantní péči šlo navíc dvě miliardy korun a úhrady za PCR testování byly loni 3,8 miliardy korun, u antigenních testů za listopad a prosinec, kdy bylo provedeno zhruba 500.000 testů, asi 176 milionů korun. Letos pojišťovna počítá na testy asi 4,3 miliardy korun.

"V současné době probíhají intenzivní jednání se zástupci jednotlivých poskytovatelů akutní lůžkové péče s cílem navýšit v roce 2021 předběžné měsíční úhrady na testy a bonifikace za pacienty s onemocněním covid-19, kteří jsou hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče," dodal náměstek ředitele VZP ČR pro oblast zdravotní péče David Šmehlík.

Jak VZP, tak svazové pojišťovny, loni vydaly na zdravotní péči víc, než plánovaly ve svých zdravotně pojistných plánech. U pojišťoven SZP to bylo o 5,5 miliardy víc. VZP loni hospodařila se schodkem proti vybranému pojistému 5,1 miliardy korun. Do systému zdravotního pojištění jako celku přišlo loni zhruba o 20 miliard navíc jako platba z rozpočtu za státní pojištěnce, jako jsou děti, nezaměstnaní nebo senioři.

Očekávané náklady nemocnic pro rok 2021 za všechny zdravotní pojišťovny (bez centrové péče):

Rok Náklady (mld Kč) Proti roku 2016 2016 107,365 100 % 2017 114,830 107 % 2018 125,351 117 % 2019 136,657 127 % odhady 2020 156,074 145 % odhady 2021 172,929 161 %

zdroj: TK zdravotních pojišťoven