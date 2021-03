Pojišťovny pojistily proti krachu o desítky procent méně CK než loni

Praha - Pojišťovny před letošní letní sezonou pojistily proti krachu o desítky procent méně cestovních kanceláří (CK) než před rokem. Neprodloužily pojištění těm CK, jež pozastavily činnost, a omezily pojišťování nových. Další CK zkrachovaly. Důvodem je nepříznivá situace na trhu následkem opatření proti šíření koronaviru. Pojišťovny hospodaření CK proto pečlivěji kontrolují, navyšují spoluúčast a zdražují jim pojistné, vyplývá z ankety ČTK mezi pojišťovnami, které pojištění poskytují.

Ministerstvo pro místní rozvoj k 26. únoru evidovalo 662 CK. Činnost k tomuto datu letos podle resortu přerušilo 36 kanceláří, tři byly zrušené a dvě CK vyhlásily úpadek. Na začátku roku 2020 fungovalo v Česku 856 CK.

Česká podnikatelská pojišťovna má nyní pojištěno 147 cestovních kanceláří, což je o čtvrtinu meziročně méně. Pojišťovna podle mluvčí Renaty Čapkové odmítla pojistit jednotky kanceláří, které nesplňovaly kritéria stanovené její vnitřní metodikou. Zbytek CK podle ní přerušil činnost.

Pojištění záruky pro případ úpadku měla letos v únoru uzavřena u Generali České pojišťovny asi stovka klientů. Proti stejnému období loni jde o pokles o 40 procent, řekl ČTK mluvčí pojišťovny Jan Marek. Propad v množství pojištěných společností výrazně ovlivnily rostoucí počty jak přerušení či ukončení živností, tak úpadky cestovních kanceláří. Obě tyto kategorie se na poklesu podílejí více než 15 procenty, dodal.

U ERV Evropské pojišťovny je pojištěno 91 cestovních kanceláří, a to především z řad těch velkých a středních. Proti loňskému roku je to o 19 méně, sdělil ČTK mluvčí pojišťovny Vlastimil Divoký. Od uplynulého roku do současnosti podle něho 16 pojištěných CK přerušilo činnost a tím i pojištění. "Na základě předložených dokumentů jsme museli odmítnout řádově 20 nově žádajících kanceláří, podotkl.

Pojišťovna Slavia obnovila pojištění 27 kancelářím, což je o devět procent méně než loni. Celkově z jejího portfolia 16 CK pozastavilo či ukončilo činnost, případně se transformovaly na cestovní agentury. Podmínky pojištění se odvíjejí od míry rizika a reagují i na vývoj zajistného trhu. Nyní je trh vysoce rizikový, tudíž výrazně roste pojistné a mění se podmínky pojištění, sdělila mluvčí pojišťovny Martina Lambert.

Pojišťovna Uniqa má stále stovku pojištěných kanceláří. "Nové CK do pojištění aktuálně nepřibíráme. U některých CK jsme přistoupili k vyšší spoluúčasti s ohledem na aktuální situaci," uvedla mluvčí pojišťovny Eva Svobodová. Rovněž ČPP mírně navýšila cenu pojistného a spoluúčast kanceláře. Pojistné musí odpovídajícím způsobem odrážet výši rizika. "Nelze říci, že by nastal plošný nárůst pojistného o přesnou částku, u každého klienta je to individuální," doplnil Marek.

ERV podle Divokého u některých CK cenu téměř nezvedla, u některých naopak i o více než polovinu. Přijímání nových cestovních kanceláří do pojištění záruky prakticky zastavila do doby, kdy se situace stabilizuje. "V návaznosti na úpadek CK Thomas Cook a zejména pak s příchodem epidemie covid-19 začali zajistitelé nahlížet na odvětví cestovního ruchu velmi kriticky a drasticky snižují objem nabízených zajistných kapacit. Pokud se podaří zajistnou kapacitu vůbec získat, dramaticky se mění podmínky, a to nejen sazby pojistného, ale i požadovaná spoluúčast pojišťovaného subjektu," řekl Divoký.

Od roku 2016 platí novela zákona, která ukládá cestovním kancelářím povinnost nejpozději do každého 25. dne následujícího měsíce zaslat pojistiteli vybrané údaje o činnosti CK za předchozí měsíc. Nabízet, prodávat a organizovat zájezdy může v ČR pouze koncesovaná cestovní kancelář. V souladu se zákonem musí být kancelář zajištěna pro případ svého úpadku po celou dobu své činnosti.