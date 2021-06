Pojišťovny odhadují škody z bouřek v minulém týdnu na 3,6 miliardy Kč

Praha - Pojišťovny odhadují škody z bouřek, které zasáhly zemi v minulém týdnu na 3,6 miliardy Kč. Z toho případy za 2,3 miliardy Kč už pojišťovny řeší. Pojistných událostí to bude až 25.000, nahlášeno jich je přes 11.000. Vyplývá to z odhadů, které dnes poskytla ČTK Česká asociace pojišťoven. Škody zahrnují i řádění tornáda na jižní Moravě.

Pojišťovny dosud vyřídily 1700 pojistných událostí a vyplatily 50 milionů Kč, z toho polovinu na zálohách. Očekávaná průměrná škoda dosahuje 144.000 Kč.

V případě obyvatel jde především o pojištění budov, kde odhadovaná škoda činí 1,8 miliardy Kč, nahlášená představuje 967 milionů Kč. Pojistných událostí bude 12.000, nahlášena jich je polovina, vyřídilo se 1300.Vyplatilo se 49 milionů Kč, na zálohách 24 milionů Kč.

Poškozených bude i hodně motorových vozidel, asi 6000. Celková škoda dosáhne podle asociace 240 milionů Kč, v průměru 40.000 na vozidlo. V pojištění podnikatelů jde především o pojištění majetku. Škodu odhadla na 1,2 miliardy Kč, z toho nahlášených je za miliardu. V pojištění plodin a zvířat předpokládá škodu za 140 milionů Kč z 380 škod, průměrná tak vychází na 370.000 Kč.

Červnové bouřky by se tak podle expertů pro pojišťovny mohly stát čtvrtou nejnákladnější živelní pojistnou událostí od vzniku ČR v roce 1993. "Odhady zatím máme jen hrubé. Ale pokud by byly pojištěné škody na majetku zhruba tři miliardy Kč, dostalo by se tornádo hned za troje rozsáhlé povodně a přeskočilo všechny orkány," řekla ČTK mluvčí asociace Veronika Nová.