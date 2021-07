Pojišťovny mají nahlášeny z letních bouřek škody za 4,5 miliardy Kč

Praha - Pojišťovny mají nahlášeno z bouřek, vichřic a tornád, které zasáhly ČR v červnu a v červenci, 31.800 škod za 4,5 miliardy korun. Celkem odhadují 37.600 škod za 5,2 miliardy korun. ČTK o tom dnes informovala Česká asociace pojišťoven. Klientům vyplatily pojišťovny přes 800 milionů korun.

Vyplacené škody občanům činí 532 milionů Kč, podnikatelům 245 milionů korun. Zatímco u občanů činí průměrná škoda 80.000 Kč, u podnikatelů 375.000 korun.

V případě samotného tornáda, které zpustošilo oblast mezi Hodonínem a Břeclaví, pojišťovny odhadují počet škod na 10.400 za 3,5 miliardy korun. Nahlášeno jich mají 8000 za 2,9 miliardy korun.

Další případy přinesly bouřky, které udeřily v Česku ve čtvrtek večer. "První škody už nám klienti hlásili. Celkem zatím registrujeme 150 škod za pět milionů Kč. Nejvíce z Libereckého kraje a ze středních Čech. Většinou jde o zatopené sklepy nebo vichřicí poškozené střechy a přístřešky," řekl ČTK mluvčí Koperativy Milan Káňa.

Červnové a červencové bouřky by se podle expertů pro pojišťovny mohly stát čtvrtou nejnákladnější živelní pojistnou událostí od vzniku ČR v roce 1993. "Odhady zatím máme jen hrubé. Ale pokud by byly pojištěné škody na majetku zhruba tři miliardy korun, dostalo by se tornádo hned za troje rozsáhlé povodně a přeskočilo všechny orkány," uvedla dříve mluvčí asociace Veronika Nová.