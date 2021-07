Pojišťovny mají nahlášeny z bouřek v minulém týdnu škody za čtyři miliardy Kč

Praha - Pojišťovny mají nahlášeno z bouřek, které zasáhly zemi v minulém týdnu, 31.700 škod za čtyři miliardy korun. Klientům vyplatily 193 milionů korun. ČTK o tom dnes informovala Česká asociace pojišťoven.

Tornádo na Břeclavsku a na Hodonínsku způsobilo 13.400 pojistných událostí za tři miliardy korun. Pojišťovny postiženým vyplatily 136 milionů Kč. Celkem 25.000 událostí bylo po řádění živlů z pojištění občanů a 5900 z pojištění podnikatelů. Na obě typy pojištění připadá škoda po dvou miliardách korun.

Generali České pojišťovně klienti z celé ČR kvůli extrémní bouřkám nahlásili zatím 9300 škod za 1,1 miliardy korun. Jihomoravský kraj utrpěl kvůli řádění živlů největší škody. Za ním následuje kraj Jihočeský a kraj Zlínský. V drtivé většině jde o škody způsobené vichřicí, krupobitím a přívalovými dešti, uvedla mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Kooperativa dnes v poledne evidovala 3637 škod za 517 milionů Kč. Z toho je přes 320 škod za 10,5 milionů Kč z úterní bouřky, která zasáhla zejména jižní, západní Čechy a Vysočinu. "Z toho jsme už 730 škod, tedy pětinu, ukončili a klientům vyplatili plnění 33 milionů Kč. Navíc jsme klientům vyplatili zálohy 20 milionů Kč. Ve středu jsme také začali během hovorů na infolince nabízet klientům ze zasažených obcí kontakt na bezplatnou linku psychologické pomoci," řekl ČTK mluvčí pojišťovny Milan Káňa

Česká podnikatelská pojišťovna má nahlášeno z majetkového pojištění a havarijního pojištění 1650 škod za 331 milionů Kč z kalamit z minulého týdne. Z kalamit z úterý a ze středy eviduje zatím dalších 180 škod za osm milionů Kč a další přibývají. Dosud vyřídila přes 200 škod a klientům vyplatila přes šest milionů Kč, dalších 50 milionů Kč vyplácí na zálohách.

Zatímco hlášení o autech poničených krupobitím už přibývají pomaleji, majetkových škod hlásí klienti pojišťovny Uniqa stále dost. "Odhadujeme, že úhrnná škoda za události minulého týdne může dosáhnout okolo půl miliardy korun," uvedla mluvčí pojišťovny Eva Svobodová. Uniqa klientům s menšími škodami vyplatila na pojistných plněních přes pět milionů korun.

Červnové bouřky by se tak podle expertů pro pojišťovny mohly stát čtvrtou nejnákladnější živelní pojistnou událostí od vzniku ČR v roce 1993. "Odhady zatím máme jen hrubé. Ale pokud by byly pojištěné škody na majetku zhruba tři miliardy Kč, dostalo by se tornádo hned za troje rozsáhlé povodně a přeskočilo všechny orkány," uvedla mluvčí asociace Veronika Nová.