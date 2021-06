Pojišťovny: Firmy udělaly 15 milionů samotestů, náklady jsou miliarda Kč

Praha - Firmy, které testují své zaměstnance na covid-19 pomocí samotestů, udělaly od začátku povinného testování asi 15 milionů těchto testů. Pojišťovny vyčíslily zatím náklady na tuto část testování ve firmách na miliardu korun. ČTK o tom dnes informoval Svaz zdravotních pojišťoven ČR s tím, že jde o data za všechny zdravotní pojišťovny v ČR. Povinné testování ve firmách 30. června skončí. Pojišťovny přispívají 60 korun za jeden samotest, nejvýše ale na čtyři testy na jednoho pracovníka za měsíc. Firmy o příspěvek žádají zpětně.

"Vzhledem k celkovému počtu zaměstnanců v ČR by se dalo čekat vyšší číslo, nicméně musíme brát v potaz to, že testy se netýkaly zaměstnanců na home office, očkovaných a těch s prodělanou nemocí," uvedl prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich. O příspěvky na samotesty budou moci firmy žádat do konce července.

Větší část firem se dohodla se zdravotnickými zařízeními nebo s lékaři, kteří pak testování zaměstnanců zajistili a náklady účtovali přímo pojišťovnám. "Celkové náklady pojišťoven na testování jsou tak samozřejmě podstatně větší," dodal Friedrich.

Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek ČTK v pondělí řekl, že náklady VZP na samotestování za březen a duben jsou asi 420 milionů korun. Na testování u poskytovatelů zdravotní péče pak pojišťovna vydala asi 1,4 miliardy korun měsíčně.

Podíl pozitivních výsledků samotestování se podle pojišťoven pohyboval okolo 0,5 procenta. Zhruba v polovině případů byly jako pozitivní následně potvrzeny PCR testem.

Testování ve velkých firmách bylo povinné od začátku března, postupně se do testování zapojovaly i menší firmy, neziskové organizace či živnostníci.