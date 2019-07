Pojišťovny: Červencové bouře způsobily škody téměř za miliardu

Praha - Škody blížící se miliardě korun způsobily klientům pojišťoven před dvěma týdny bouřky, které zasáhly nejvíce Olomoucký kraj. Kroupy poškozovaly hlavně karoserie aut a střechy domů. Výrazné škody hlásili i zemědělci na plodinách. Vyplývá to z dnešní ankety ČTK mezi pojišťovnami. Ty již část škod vyplatily.

České pojišťovně kvůli bouřkovému počasí klienti zatím nahlásili přes 4300 škod za celkem 230 milionů korun, řekla ČTK mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková. Ze živlů způsobilo největší škody krupobití, a to za 200 milionů. Kroupy ničily především střechy, fasády či střešní okna. Pracovníkům pojišťovny se podle mluvčí podařilo vyřešit zatím přes třetinu nahlášených škod, a v pojištění majetku občanů pak dokonce přes 60 procent.

Pojišťovna Kooperativa registruje 3350 škod za 153 milionů. Většinu škod způsobilo krupobití a vichřice. Z pojištění majetku to je 1347 škod za 95 milionů a z pojištění vozidel 2003 škod za 58 milionů. Nejvíce škod klienti hlásili z Olomoucka, Prahy a Příbramska, uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa. Na 12 procent škod za 5,4 milionu už pojišťovna uzavřela a klientům vyplatila pojistné plnění.

Agra pojišťovna, která se zaměřuje na pojištění zemědělců, má podle ředitele Marka Bizoně stovky hlášení o škodách. Odhadl je celkově na desítky, možná i stovky milionů korun.

Allianz dva týdny po bouřkách eviduje 1900 pojistných událostí za 97 milionů. Z toho je 1100 škod hlášených z Olomouckého kraje. Většinou se jedná o rozbitá auta, poničené střechy, střešní okna a zahradní nábytek. "Proti prudkému nárůstu hovorů po víkendu již máme dnes opět standardní provoz, kdy evidujeme pouze nárůst jednotek hlášených škod souvisejících s touto bouřkou," uvedla mluvčí pojišťovny Kateřina Ikráthová.

Česká podnikatelská pojišťovna eviduje v majetkovém pojištění aktuálně téměř 450 škod za 20 milionů korun. Rostou také škody hlášené z havarijního pojištění vozidel, kde k dnešnímu má nahlášeno přes 500 poškozených vozů se škodami přes 15 milionů. Karoserie či střechy aut poškodily podle mluvčí pojišťovny Renaty Čapkové kroupy i padající větve. Největší oznámenou škodou je zatím poškození střechy kancelářské budovy na Prostějovsku s odhadem téměř jeden milion korun, dodala.

Generali má aktuálně nahlášeno 1191 škod, u nichž očekává plnění překračující 80 milionů korun. "Do nejpostiženějších regionů vysíláme výpomoci, z dovolených jsme tak odvolali hned několik kolegů," uvedl mluvčí pojišťovny Jan Marek. Klientům pojišťovna vyplácí také zálohy a v případě majetkového pojištění má polovinu škod uzavřených a vyplacených. "Nutno podotknout, že do procesu likvidace vstupují i kapacity servisů, které jsou v mnoha lokalitách vyčerpané. Škody po kroupách jsou však mnohdy jen kosmetické, takže to jejich majitele v provozování auta neomezuje," poznamenal.

Uniqa pojišťovna registruje na 880 škod za 42 milionů. Mluvčí Uniqy Eva Svobodová počítá s tím, že část lidí může škody ještě ohlásit v příštích dnech či týdnech, například proto, že se teprve vrátí z dovolené.