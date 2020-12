Pojišťovny budou od ledna hradit za PCR test a odběr 1276 korun

Praha - Zdravotní pojišťovny budou za PCR test na covid-19 platit od nového roku zdravotnickým zařízením 1109 korun místo dosavadních 1674 korun. Za odběr platily dosud 117 korun, nově to bude 167 korun. ČTK to sdělil mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Milan Řepka a vyplývá to i z vydané vyhlášky. Dohromady tak pojišťovna za otestování svého pojištěnce zaplatí 1276 korun. Pro samoplátce bude podle cenového předpisu ministerstva cena maximálně 1309 korun. Na snížení ceny testu upozornil dnes server iHNed, podle něj ale bude nová cena pro laboratoř 1113 korun.

Od příštího roku bude podle Řepky detekce nukleové kyseliny SARS-CoV-2 ve vyhlášce ohodnoceno 1305 body. Jeden bod má ministerstvem zdravotnictví stanovenou pro rok 2021 hodnotu bodu 0,85 korun. Za každý odběr biologického materiálu vyjma krve pojišťovny platí 67 korun, u covidu-19 byla navíc bonifikace 50 korun, která se pro příští rok zdvojnásobila.

"Zdravotní pojišťovny apelovaly na kultivaci ceny za PCR testy pro vyšetření na onemocnění Covid-19 směrem k jejímu vyššímu zreálnění," uvedl Řepka. Od března do října 2020 zaplatila VZP podle něj za PCR testy 1,28 miliardy korun.

Testování PCR vyžaduje odběr z nosohltanu a zpracování vzorku v laboratoři. Za středu bylo testů provedeno 32.644, stály tak více než 54,6 milionu korun. Cena testování se snižovala už podruhé, poprvé v polovině května maximální cenu reguloval tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Stanovil ji na 1674 korun za laboratorní test. Do té doby nebyly ceny zejména pro samoplátce regulované, někde stály s expresní přirážkou i několik tisíc korun.

Zdravotní pojišťovny hradí od poloviny prosince také testovaní metodou antigenních testů. Ty nevyžadují zpracování v laboratoři, je k nim ale třeba speciální odběrová sada, kterou je třeba od výrobců nakoupit. Jeho maximální cena byla pro příští rok stanovená na 352 korun. Odběr hradí pojišťovny stejně jako u PCR, ceny testovacích sad jsou různé. Antigenních testů se v posledních prosincových dnech provádí téměř stejně jako testů PCR.