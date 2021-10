Pojišťovna: Každý šestý rodinný dům či byt je pojištěn na příliš nízkou částku

Praha - Každý šestý rodinný dům či byt je podle průzkumu ČSOB Pojišťovny pojištěn na příliš nízkou částku. Zatímco hodnota nemovitostí prudce roste, v praxi nejsou výjimkou ani smlouvy neměněné 20 let. Pojišťovna o tom informovala ČTK. Velké pojišťovny tvrdí, že u nich je podíl smluv s nedostatečnou pojistnou částkou malý. Klientům nabízejí takzvanou indexaci smluv, tedy jejich aktualizaci.

Obecným principem pojištění nemovitosti je to, aby pokud vznikne škoda na dané nemovitosti, měl by poškozený obdržet od pojišťovny takový objem peněz, aby si mohl danou nemovitost opravit do původního stavu, případně si ji znovu pořídit.

U rodinného domu je pojistná částka stanovena na základě takzvané reprodukční hodnoty nemovitosti. "Jde o částku, za kterou by se dala nemovitost postavit v podobných rozměrech a z dnešních materiálů, a to kompletně firmou na klíč. U bytu je naopak pojištění nastaveno podle aktuální tržní ceny nemovitosti," uvedl partner společnosti Freedom Financial Services Jan Grufík.

"V praxi se s takzvaným podpojištěním setkáváme v několika málo procentech případů pojistných událostí. Podle expertů platí pravidlo, že čím je smlouva starší, tím je větší předpoklad podpojištění. Setkáváme se i se smlouvami, které lidé neaktualizovali déle než 20 let. A to navzdory tomu, že jsme jim tuto možnost opakovaně aktivně nabízeli," řekl ČTK mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek.

Také v pojišťovně Uniqa jde o minimální podíl. "Oslovovali jsme nedávno všechny stávající zákazníky s nabídkou indexace pojistných částek u starších smluv. Přijetí nabídky je spojeno s tím, že riziko podpojištění přechází na nás. Odmítla jen opravdu velmi malá část adresátů," uvedla mluvčí pojišťovny Eva Svobodová .

Podíl podpojištěných se obtížně odhaduje, bude v řádu jednotek procent, a to zejména u hodně starých smluv, doplnil mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Vzhledem k růstu cen prací a materiálů ve stavebnictví je podle něj určitě třeba se na smlouvu s poradcem podívat, zda není starší než tři roky.

Odpovědnost za správné určení pojistné částky domu je na majiteli, může mu s tím ale pomoci pojišťovna nebo odhadce. Ideálně by majitel nemovitosti měl už při uzavírání pojistné smlouvy mít k dispozici odhad nemovitosti zpracovaný odhadcem, který zahrnuje i reprodukční cenu nemovitosti.

Takzvané podpojištění vzniká tehdy, když si majitel stanoví pojistnou částku nižší, než je současná hodnota nemovitosti. Nastane-li pojistná událost, likvidátor pojišťovny stanoví reprodukční hodnotu ceny nemovitosti těsně před pojistnou událostí. Tuto cenu porovná s pojistnou částkou stanovenou na smlouvě. Pokud je částka ve smlouvě nižší, než je aktuální reprodukční cena nemovitosti stanovena likvidátorem, může pojišťovna krátit plnění z pojistné částky stanovené majitelem ve stejném poměru, jako je pojistná částka k reprodukční ceně.