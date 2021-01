Pojedu přes závit, elitní desítku chci udržet, prohlásil Michek

Janbu (Saúdská Arábie) - Motocyklový jezdec Martin Michek se v předposlední etapě Rallye Dakar posunul do vytoužené první desítky a v pátečním závěrečném dějství je připraven udělat maximum, aby získanou pozici udržel. A pokud by se dokázal o místo zlepšit, zapsal by se do historie slavné soutěže jako nejúspěšnější český motocyklista.

"Jdu do boje a jdu se odevzdat. Věřím, že všichni fanoušci budou se mnou a budou to se mnou prožívat. Budu se o to rvát, možná to teď řeknu trochu bláznivě, pojedu přes závit. Nenechám to ležet na zemi," prohlásil člen týmu Orion Moto Racing Group. O zatím nejlepší výsledek se v roce 1998 postaral Stanislav Zloch, který byl při svém druhé startu na Dakaru desátý.

I dvaatřicetiletý český motokrosař startuje na Dakaru podruhé. Před odletem do Saúdské Arábie sice několikrát řekl, že jede závodit a chce být co nejvýše, s ohledem na velké zdravotní problémy v průběhu minulého roku ale ve velký výsledek moc nevěřil. Po kolapsu jater byl v ohrožení života a v nemocnici strávil několik týdnů.

"Absolutně jsem nečekal, že bych mohl bojovat o Top 10. Nečekal jsem ani, že budu bojovat o Top 20, kvůli těm věcem, které jsem měl. Je to super, že se můžu rovnat s úplnou špičkou. To mě hodně povzbuzuje," řekl dnes Michek.

Několikanásobný český motokrosový šampion v 11. etapě předstihl Joaquima Rodriguese z Portugalska a pomohlo mu i odstoupení čtvrtého muže průběžného pořadí Španěla Joana Barredy.

"Rodrigues je za mnou čtyři minuty, (Rakušan Matthias) Walkner čtrnáct minut. Takové dakarské hvězdy, vítěz Dakaru... Oba to jsou navíc motokrosaři, takže se známe dobře z jiných závodů, kde jsme spolu bojovali. Bože, to bude krásná etapa. Už teď jsem z toho rozsypaný jak čínský čaj. Už mě svrbí zápěstí," řekl Michek o vyvrcholení soubojů se soupeři, kteří jsou v průběžném pořadí hned za ním.

I proto litoval dnešního zaváhání, kdy po chybě v navigaci ztratil dvanáct minut. "Zbytečně jsem přemýšlel nad umístěním a nad naříznutou zadní gumou. Zjistil jsem to v momentu, kdy jsem měl 260 kilometrů do bivaku, a musel jsem jet tak, aby se guma nezula. A nějaký dvacet kilometrů před cílem jsem udělal obrovskou navigační chybu. Je to škoda, ale zase to bude o to napínavější. V pátek do toho dám maximum," dodal Michek.