Pohybové dovednosti dětí se v posledních letech zhoršily, ukázal průzkum

Praha - Pohybové dovednosti dětí se podle čtyř pětin trenérů v posledních třech až pěti letech zhoršily. Vyplývá to z průzkumu, který pro organizaci Díky, trenére udělal agentura Ipsos. Její výsledky novinářům představil ředitel Ipsos Central Europe Radek Jalůvka. Podle něj 82 procent oslovených uvedlo, že kvůli omezením při epidemii covidu-19 ubylo sportujících dětí. Průzkum rovněž ukázal, že mladí lidé často práci trenéra opouští, trenérů tak ubývá.

Do průzkumu se zapojili účastníci soutěže Díky, trenére, která se letos bude konat posedmé. Ocenění v ní získávají trenéři, kteří vedou pravidelně alespoň jednoho svěřence, jemuž je maximálně 15 let. Daný sport musí spadat do sportovního svazu. Respondenti v průzkumu byli z různých sportovních odvětví z celé ČR.

Podle Jalůvky průzkum ukázal, že v posledních letech ubylo dětí, které se věnují sportu. Nárůst počtu dětí zaznamenalo 33 procent trenérů, což je zřejmě dáno jejich přechodem mezi různými sportovními aktivitami. Jiní trenéři naopak evidují úbytek třeba až o pětinu dětí. Přibližně čtyři pětiny jich za hlavní důvod úbytku dětí ve sportu označily restrikce při covidové epidemii, uvedl Jalůvka. Nezájem o sport ze strany dětí zmínilo 18 procent trenérů.

"Takže je vidět, že když se dětem podá ruka a nabídne se jim něco, tak ten zájem tam je," řekl. Překvapující je podle něj to, že na nedostatek financí na straně rodičů poukázalo devět procent trenérů.

Zhruba 79 procent oslovených v průzkumu také uvedlo, že se dětem za dobu epidemie covidu snížily pohybové dovednosti. Děti jsou podle nich línější. Jalůvka dodal, že sportovat přestávají nejčastěji mezi sedmým a desátým rokem života a pak mezi 14. a 16. rokem. V těchto skupinách dětí je proto podle něj obzvlášť důležité, aby je trenéři dokázali ke sportu přitáhnout.

Podle čtvrtiny oslovených měla epidemie covidu-19 negativní vliv také na zájem lidí o práci trenéra. "Asi 30 procent vnímá, že je nárůst trenérů, ale zároveň 50 procent vidí úbytek," řekl Jalůvka. To podle něj znamená, že v některých sportovních klubech se situaci daří ještě zvládat, ale obecně se počet trenérů snižuje. Pokles je podle respondentů někde až o 40 procent. "To je docela výrazný úbytek," zhodnotil.

Kromě covidu vidí trenéři jako hlavní důvod k odchodu zejména to, že se mladí nechtějí této práci věnovat. Důležitým faktorem je podle Jalůvka i výdělek. "Je důležité si uvědomit, že když se tomu mladí lidé nechtějí věnovat, tak samozřejmě proto, že mají jiné aktivity a případně z jiných aktivit mohou získat jiné finanční kompenzace, které jim pomohou zvládat život," řekl. Nejčastěji podle něj končí amatérští trenéři, u kterých je fluktuace asi 75 procent. Z těch, kteří pracují jako trenéři na plný úvazek, odchází asi čtyři procenta. U trenérů na částečný úvazek je to 21 procent. Hlavní motivací k práci trenéra je láska ke sportu a na druhém místě snaha pomoct dětem.