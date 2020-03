Pohyb nakažených už lze najít pomocí dat

Praha - Hygienici mají ode dneška možnost získat přesnější údaje o pohybu nakažených koronavirem. Na základě dat, kde se v minulosti nacházel jejich mobilní telefon nebo s využitím údajů jejich platební historie, vznikne speciální vzpomínková mapa, kde se tito lidé vyskytovali až tři týdny zpátky. Nakažení si při telefonickém rozhovoru s pracovníkem call centra budou moci lépe vzpomenout, kde přišli s kým do kontaktu. Tzv. trasování vyvinula skupina IT firem Covid19cz ve spolupráci s mobilními operátory, bankami a krajskými hygienickými stanicemi. Uvedla to společnost CleverMaps, která je zodpovědná za přípravu aplikace pro operátory a tvorbu vzpomínkových map.

Nakažený koronavirem musí nejprve udělit před rozhovorem s pracovníkem specializovaného call centra výslovný souhlas s využitím geolokačních údajů o pohybu jeho mobilního telefonu a případně s využitím jeho platební historie. Analytické nástroje poté data automaticky zpracují. Odborný operátor call centra, což je obvykle zdravotník, získá podrobnou vzpomínkovou mapu s vyznačením hlavních oblastí výskytu, kde se volaný v posledních až třech týdnech pohyboval, a jak dlouho tam pobýval. Cílem rozhovoru je pak zejména zjistit, s kým se volaný mohl během této doby potkat. Nejpozději do šesti hodin od udělení souhlasu musí být použitá data z aplikace smazána.

Telefonní čísla lidí, se kterými nakažený přišel do styku, hygienici nedostanou. Nebudou už ale odkázaní na paměť nakažených a mohou klást cílenější otázky na nejrizikovější momenty a místa, kde se mohla šířit nákaza na jiné lidi. Cílem projektu je totiž také získat kontakty na lidi, kteří přišli s nakaženými do styku a okamžitě je propojit s příslušnou hygienickou stanicí kvůli jejich případnému umístění do karantény.

"Řízený a daty podpořený trasovací rozhovor je dobrý začátek, ale my se musíme rychle posunout dál. Potřebujeme zapojit další řešení, data a technologie. Pracujeme na využití mobilních aplikací v telefonech, které vysílají řádově přesnější polohu než síťová data operátorů. V nejbližších dnech bychom měli spustit i mobilní aplikace na bázi bluetooth, která detekuje setkání vašeho telefonu s ostatními telefony. Obrovskou výhodou je, že aplikace funguje i offline tam, kde není signál, například v metru," uvedl Ondřej Tomas z CleverMaps.

Trasovací call centrum vzniklo za použití technologií společností Keboola, Daktela a CleverMaps a díky práci desítek dobrovolníků.