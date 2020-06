Pohřešovanou ženu z Oskavy se zatím nepodařilo najít

Olomouc - Policisté, hasiči a dobrovolníci od dnešního rána znovu pátrali po čtyřiasedmdesátileté ženě z Oskavy na Šumpersku. Seniorka se pohřešuje v souvislosti s ničivými povodněmi, které oblast zasáhly v noci na pondělí. Podle policie se pod ní utrhl břeh rozvodněného potoka. Policisté mají v plánu prohledat zhruba desetikilometrový úsek řeky Oskavy až po Novou Hradečnou. Pátraní je zatím neúspěšné a ve středu bude pokračovat, sdělila dnes ČTK mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová dnes odpoledne ČTK řekla, že podmínky pro pátrání byly dnes příznivější, jelikož voda už opadla.

"Policistům, kteří jsou rozděleni do tří skupin, velmi komplikuje práci rozbahněný, místy velmi špatně přístupný terén. Prohledávají oba břehy řeky Oskavy, přilehlé toky a vodní plochy, ale také louky a zahrady u rodinných domů, které jsou plné nánosů, naplavenin a popadaných stromů," uvedla.

Ve špatně dostupných místech pomáhá těžká technika, kterou zajistila obec a hasiči. Nasazena byla i letecká technika. Dnes policisté prohledávali úsek mezi Oskavou a Dolní Libinou.

Ničivé záplavy, které postihly Uničovsko a jižní část Šumperska v noci na pondělí, mají dosud jednu oběť, osmačtyřicetiletou ženu z místní části Šumvaldu Břevence. Problémy tam zapříčinily kmeny stromů z lesa, lidem narážely do domů a zatarasily i koryta. Lidem pomáhá v terénu psycholog hasičů i členové posttraumatického intervenčního týmu hasičů.

Následky povodní řeší 160 hasičů, začínají čerpat vodu ze sklepů

Na čištění silnic, nánosy bahna i naplavenin se dnes zaměří přes 160 hasičů, kteří pomáhají s odstraňováním následků ničivých povodní na Uničovsku a Šumpersku. Na místě podle jejich mluvčí zasahuje od rána 30 jednotek včetně těžké techniky, další techniku zajišťují také postižené obce. Voda v oblasti již opadla, hasiči se tak mohou zaměřit na čerpání vody ze sklepů. ČTK to dnes řekla mluvčí hasičů Lucie Balážová. Víkendové bouřky způsobily klientům pojišťoven stovky škod za desítky milionů Kč.

"Budeme dnes pokračovat v pracích, jako je čištění komunikace, čištění koryt řek, odstraňování velkého množství naplavenin. Čekáme, jak opadne voda, což je po noci pozitivní. Vodu tak budeme moci čerpat nejen z domů, ale i ze sklepů. Zajišťujeme také vysoušeče, ale i prostředky na úklid včetně dezinfekce," uvedla mluvčí hasičů. Podotkla, že v obcích bude pomáhat i posttraumatický intervenční tým.

Přívalové deště zasáhly v neděli hlavně oblast Uničova a Šumpersko. Mezi nejpostiženější obce patří Šumvald a jeho místní část Břevenec, Uničov a jeho místní část Dolní Sukolom, Oskava a Dlouhá Loučka, kde voda mnohde dosahovala přes metr vysoko.

Hasiči mají na místě také těžkou techniku z Hlučína, včetně vyprošťovacího automobilu, hydraulického nakládacího jeřábu, rypadla i nakladače. "Voda opadla, je to již výrazně lepší. Pokud nebude pršet, bude to i vysychat. Prvním z nejdůležitějších kroků je zprůjezdnění koryta. Nyní přijde na řadu úklid. Dal jsem již výzvy, že potřebujeme pro tuto oblast poskytnout kontejnery a techniku na nakládání," řekl dnes ČTK hejtman Ladislav Okleštěk (ANO). Doplnil, že dnes by mimořádná rada měla schválit založení účtu na sbírku pro obyvatele z postižených obcí.

V oblasti by podle dopravních informací policie měly být průjezdné již také všechny silnice, které byly v pondělí uzavřeny kvůli vodě. Průjezd obcí Šumvald v délce zhruba sedmi kilometrů je však kvůli následkům záplav dočasně uzavřen, uvedla policie. Hasiči navíc apelují, aby lidé nejezdili, pokud to není nezbytně nutné, do oblastí postižených přívalovými dešti a následnými povodněmi. "Hasiči zde zasahují v nebezpečných a fyzicky náročných podmínkách a práci jim velmi komplikují zvědaví občané, kteří nemají na místě zásahu co dělat," doplnila jejich mluvčí.

Na Uničovsku začalo opět pátrání po pohřešované ženě z Oskavy

Ničivé záplavy, které postihly Uničovsko a jižní část Šumperska v noci na pondělí, mají dosud jednu oběť, osmačtyřicetiletou ženu z místní části Šumvaldu Břevence. ČTK to potvrdili i místní. Problémy tam zapříčinily kmeny stromů z lesa, lidem narážely do domů a zatarasily i koryta. Lidem pomáhá v terénu psycholog hasičů i členové posttraumatického intervenčního týmu hasičů.

Pojišťovny: Víkendové bouřky způsobily škody za desítky milionů Kč

Víkendové bouřky způsobily klientům pojišťoven stovky škod za desítky milionů korun. Jde zejména o vytopené sklepy a garáže, kroupy poničily střechy a karosérie aut. Nejpostiženější oblasti byly v jižních Čechách, na Olomoucku a na Vysočině, vyplývá z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami.

Generali Česká pojišťovna má po víkendových bouřkách a přívalových deštích, které vyústily v bleskové povodně, k dnešním 10:00 od klientů nahlášeno 470 škod za 30 milionů korun. "Klienti nám hlásí své škody nejvíce z Jihočeského kraje, Olomouckého kraje a z Vysočiny. Z živlů škodily především přívalové deště a krupobití. Ty způsobily nejčastěji zatopené sklepy a garáže, kroupy pak ničily střechy, fasády, skleníky ale i automobily," řekla ČTK mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Kooperativa k dnešnímu poledni eviduje 220 škod, jejich celkovou výši nyní odhaduje na 15,4 milionu Kč. Celkem 192 škod za 14,6 milionu Kč klienti hlásili v pojištění majetku, většinou šlo o vyplavené domy a domácnosti nebo škody způsobené kroupami. Na 28 škod za 800 tisíc Kč, které většinou na vozidlech způsobily kroupy, vznikly v havarijním pojištění. Škody klienti hlásí hlavně z Olomoucka, z obcí Šumvald a Troubelice, a z Jindřichohradecka. Nejpostiženějšími kraji jsou Jihočeský, Olomoucký a Vysočina, uvedl mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Uniqa do 11:00 registrovala škody, z nichž třetinu tvořila poškozená auta a dvě třetiny stavby, hlavně rodinné a rekreační domy. Škody na objektech byly podle mluvčí Evy Svobodové způsobené velkou vodou, zatečením, krupobitím. Celková škoda zatím šplhá ke třem milionům korun.

První stovky škod z víkendových bouřek má i ČSOB Pojišťovna. "První hlášení se vztahovala k sobotním kroupám v jižních Čechách, konkrétně okolí Jindřichova Hradce, Třeboně, Nové Bystřice a Slavonic. Pak se přidala ještě část Vysočiny," uvedl mluvčí Petr Milata. V neděli trápily přívalové deště a záplavy Olomoucko. Vesměs jsou hlášeny zatím malé škody. "Očekáváme do 100 až 150 pojistných událostí do pěti milionů korun. Lze ale očekávat, že tato částka vzroste kvůli zatím nevyčísleným zemědělským škodám z jižních Čech," podotkl Milata.

Mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renata Čapková výraznější nárůst očekává až v dalších dnech. Z povodní či záplav má zatím oznámeno 30 škod za celkem tři miliony Kč, většina škod je z oblasti Uničova, Šumvaldu a okolí. Dosud největší evidovanou škodou je kompletní zaplavení rodinného domu, kde je škoda na stavbě a vybavení zatím odhadována na 800.000 Kč. "Žádné škody na průmyslových areálech zatím oznámené nemáme," dodala.

Allianz má z lokálních povodní nahlášeno 70 pojistných událostí s odhadem více než dva miliony korun. "Situaci bedlivě sledujeme a naši mobilní technici jsou připraveni vyrazit. Jakmile voda opadne, aby bylo vidět, jaké škody napáchala, rozjedou se neprodleně na postižená místa, abychom mohli pojištěným klientům co nejdříve poslat peníze nebo proplatit opravy," upozornil mluvčí pojišťovny Václav Bálek.

Na jihu Čech bude v noci na středu vydatně pršet. Podle meteorologů spadne za 24 hodin i přes 70 litrů vody na metr čtvereční. Během středy by řeky měly překročit místy i druhý povodňový stupeň ze tří, čili stav pohotovosti. Menší toky by měly kulminovat ve středu během dne, Lužnice ve čtvrtek. Nejvyšší vzestup se předpokládá v povodí Blanice, vyplývá z výstražné informace Českého hydrometeorologického ústavu.