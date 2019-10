Pohřební vůz dovezl ostatky Gotta do motolského krematoria

Ivana Gottová a Dominika Gottová (zprava) u rakve s ostatky Karla Gotta 12. října 2019 v motolském krematoriu v Praze. Pohřební vůz rakev přivezl po zádušní mši, která se konala v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Zpěvák zemřel 1. října ve věku 80 let.

Praha - Pohřební vůz s ostatky Karla Gotta přijel kolem 13:00 do krematoria v Motole. Podle deníku Právo se v místní obřadní síni uskuteční poslední rozloučení nejbližších se zemřelým zpěvákem. Podle zpravodaje ČTK na místě u krematoria čekali zpěvákovi fanoušci.

Stříbrný pohřební vůz odvezl rakev ze svatovítské katedrály na Pražském hradě po zádušní mši, která začala v 11:00 a trvala 1,5 hodiny. Zúčastnily se jí kromě rodiny stovky pozvaných hostů včetně prezidenta Miloše Zemana a českého a slovenského premiéra Andreje Babiše a Petera Pellegriniho.

Vůz zamířil do Motola přímo z Pražského hradu, doprovázely ho tři černé dodávky. U brány krematoria na něj čekaly asi dvě desítky fanoušků, kteří vjíždějící vozidlo doprovodily potleskem.

Příslušníci Hradní stráže vynesli rakev s ostatky z katedrály za zvuků zvonu Zikmund, největšího v zemi, který zvoní jen při výjimečných příležitostech. Chvíli poté se z reproduktorů rozezněla Gottova píseň Už z hor zní zvon. Naložení do pohřebního vozu přihlíželi i lidé, kteří mši za oblíbeného zpěváka sledovali na třetím nádvoří Pražského hradu na velkoplošných obrazovkách. Za potlesku přihlížejících poté pohřební vůz opustil areál hradu.

Na nádvoří zazněly ještě písně Srdce nehasnou a Jdi za štěstím, obě přihlížející lidé odměnili potleskem a pomalu se začali rozcházet. Po 13:00 již byla prostranství, kde se lidé shromáždili kvůli pietnímu aktu, skoro prázdná a začínala se plnit turisty. Policie odstranila zátarasy a areál Hradu je již běžně přístupný. Katedrála však dnes celý den zůstane uzavřená. Mezi návštěvníky dnes byli i lidé, kteří se v pátek zúčastnili veřejného rozloučení na Žofíně. Mezi nimi byla starší žena z České Třebové, která přijela do Prahy k synovi. Společně se v pátek rozhodli jít na Žofín na poslední chvíli, předtím se báli odhadů o obrovském počtu fanoušků a dlouhých front, řekli ČTK. Jak žofínský pietní akt, tak dnešní zádušní mše podle nich byly důstojné a odpovídající Gottovu významu.

Liturgického obřadu, který sloužil kardinál Dominik Duka a trval hodinu a půl, se zúčastnily vdova Ivana, Gottovy dcery Charlotte Ella, Nelly Sofie, Dominika a Lucie a stovky pozvaných hostů. Mezi nimi byl prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou a dcerou Kateřinou, český a slovenský premiér Andrej Babiš a Peter Pellegrini, Gottovi přátelé, spolupracovníci, zpěváci, herci, sportovci a další osobnosti veřejného života. Zpěvák zemřel v kruhu své rodiny po těžké nemoci 1. října, bylo mu 80 let.

Bohdalová vyzdvihla Gottův talent, pracovitost i slušnost

Bohdalová vyzdvihla v proslovu Gottův talent, pracovitost i to, že dával lidem radost a chuť do života. "Netroufám si odhadnout počet truchlících, ale vím, že k nim patřím," dodala.

Bohdalová řekla, že Gott si vážil vrozeného talentu a díky své pracovitosti nepromarnil ani minutu. Poukázala také na jeho slušnost, noblesu a gentlemanství. "Byl muž ze staré dobré školy," prohlásila herečka, podle které svými písničkami sbližoval celé generace. Na Gotta ale zavzpomínala také jako na člověka z masa a kostí, který se mnohokrát mýlil, padl a znovu vstal.

"Častokrát pomohl potřebným, aniž čekal na poděkování," poznamenala Bohdalová, podle níž zesnul vyrovnaný a smířený a odešel od uklizeného stolu, s čistým štítem, obklopen silou lásky svých vůbec nejbližších.

Úkol přednést smuteční proslov Bohdalové, jak uvedla, přidělil sám Gott, s nímž se desetiletí přátelila. Nápad byl ale původně její. Herečka řekla, že zpěváka žádala, aby promluvil na jejím pohřbu. Jednalo se podle Bohdalové o jediný slib, který Gott nesplnil.

Na závěr Bohdalová Gotta obrazně požádala, aby jí "tam" držel místo. "Mám pro tebe jeden opravdu báječný židovský fór," dodala.

Duka: Gott uznával hodnoty, které činí život krásný a bohatý

Pražský arcibiskup Dominik Duka při dnešní zádušní mši za zesnulého zpěváka Karla Gotta uvedl, že Gott proslavil Česko po celém světě a lidé budou ještě léta naslouchat jeho písním. Gott uznával hodnoty, které činí lidský život krásný a bohatý, řekl kardinál Duka před stovkami smutečních hostů v katedrále svatého Víta na Hradě.

Duka připomněl Gottův "dar krásného hlasu, umění interpretace a úsměv spojený s noblesou, kterými naplňoval radostí miliony posluchačů". Poukázal na to, že zpěvák vstoupil do uměleckého života a rozvinul talent v 60. letech, tedy letech uvolnění. "O to těžší pak bylo vyrovnávat se s marasmem normalizace," zdůraznil kardinál.

Gott by podle něho štědrý a rád pomohl lidem v tísni a nedostatku. "Uznával hodnoty, které činí lidský život krásný a bohatý," řekl. Gott měl podle něho rád své přátele a miloval svou rodinu. "Dokázal spojovat lásku s úctou a respektem," řekl Duka.

Připomněl i biblická slova Ježíš Krista o tom, aby lidé nesoudili, aby nebyli souzeni. Dotkl se v souvislosti s tím Gottových kritiků, kteří zpěvákovi vyčítají například podpis takzvané anticharty, když uvedl, že nahrazují boží soud vlastním soudem, který jim dovoluje zneuznávat všechny zásady slušnosti a spravedlnosti.

Na zádušní mši za Gotta dorazily do katedrály stovky pozvaných hostů včetně politických špiček v čele s prezidentem Milošem Zemanem, zpěvákových blízkých a kamarádů, spolupracovníků, kolegů ze showbyznysu, sportovců i dalších osobností veřejného života.

Úryvky z evangelia přečetla zpěvačka Eva Pilarová, přímluvné motlitby přednesli také herečka a někdejší první dáma Dagmar Havlová a herec Jiří Bartoška. Píseň Ave Marie zazpívala zpěvačka Lucie Bílá, operní pěvci Štefan Margita a Eva Urbanová společně zazpívali skladbu Panis angelicus (Andělský chléb) od Césara Francka a Lucie Bílá s Vojtěchem Dykem píseň Pie Jesu. Se zpěvákem se v projevu rozloučila herečka Jiřina Bohdalová.

Do obřadu se zapojili i ošetřující lékař a zdravotní sestry ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kteří se o zpěváka starali v posledních dnech života. Ošetřovatelky přinesly eucharistie pro svaté přijímání při dnešní mši.

Gottova rakev byla pokryta kyticí bílých růží, v její blízkosti je umístěna velká černobílá zpěvákova fotografie a také státní vlajka, která symbolizuje, že pohřeb Gotta se odehrává se státními poctami.

Do katedrály byly pozvány stovky hostů, veřejnost neměla na mši přístup. Lidé m,ohli ale dění uvnitř chrámu sledovat na velkoplošných obrazovkách umístěných na nádvoří u katedrály a na Hradčanském náměstí nebo v přímém televizním přenosu.

Veřejnost se mohla s oblíbeným zpěvákem, který se významně zapsal do historie české populární hudby posledních šesti desítek let, přijít rozloučit v pátek do paláce Žofín. Poklonit se zesnulému přišlo zhruba 49.000 lidí. V Praze je možné Gotta uctít také na pietním místě v Kinského zahradě, lidé stále chodí také k jeho vile na Bertramce a na další místa v jiných městech.

Hrad je dnes kvůli obřadu částečně uzavřen, pro turisty se znovu otevře od 14:00. Na dnešek vyhlásila vláda i den státního smutku, vlajky na státních institucích visí na půli žerdi.