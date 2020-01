Pohřeb Solejmáního byl odložen, dav ušlapal 40 lidí

Kermán - Na tryzně za zabitého generála Kásema Solejmáního v jeho rodném Kermánu na jihovýchodě Íránu dav ušlapal 40 lidí a 213 lidí bylo zraněno. Nový údaj přinesla íránská agentura Fars. Pohřeb plánovaný na dnešek byl proto odložen, uvedla agentura ISNA. V pondělí, kdy Íránci uctili v metropoli Teheránu památku generála usmrceného Američany, podle agentury AP vyšel do ulic více než milion lidí. Agentura AFP odhadla, že dnešní počet lidí v ulicích Kermánu se zdál být přibližně stejný jako v pondělí v Teheránu.

Na videích sdílených na internetu byla podle AP bezvládná těla v ulicích, zatímco lidé křičeli a snažili se zraněným pomoci. Íránská státní televize nejprve uvedla, že o život přišlo 35 lidí a 48 jich bylo zraněno. Nyní agentura Fars s odkazem na záchranné služby napsala, že 40 lidí v tlačenici přišlo o život a 213 jich bylo zraněno.

Velitel elitních íránských jednotek Solejmání zahynul při pátečním útoku amerického bezpilotního letounu poblíž irácké metropole Bagdádu. Útok nařízený přímo prezidentem USA Donaldem Trumpem vyvolal rozhořčení v regionu. Teherán pohrozil odvetou.

Z Íránu zpět do Iráku dnes byly mezitím převezeny pozůstatky člena vedení vlivných iráckých milicí Abú Mahdího Muhandise, který byl zabit při stejném útoku jako Solejmání. Tisíce truchlících oděných v černém skandovaly "Amerika je velký satan" na smutečním průvodu. Muhandisovy pozůstatky byly po útoku převezeny do Íránu k testování DNA. Následně byly poslány zpět do Íráku, Muhandisovy rodné Basry a pak poputují do posvátného města Nadžaf. V centru Basry přišly na smuteční průvod tisíce lidí. Mnozí nesli vlajky proíránské skupiny Katáib Hizballáh, kterou Muhandis založil. Spojené státy skupinu obvinily z raketového útoku v severním Iráku minulý měsíc.

Agentura Reuters poznamenává, že smuteční průvod svou velikostí připomíná shromáždění po úmrtí zakladatele islámské republiky Rúholláha Chomejního v roce 1989. Mnozí z přítomných skandují "smrt Americe", tedy zvolání, jež se stalo v posledních dnech sjednocujícím heslem v zemi rozdělené nedávnými násilnými protivládními protesty, při nichž zemřelo mnoho demonstrantů.

Konzervativní generál Solejmaní byl považován za architekta současné íránské vojenské strategie, takzvaných zástupných válek, kdy Teherán namísto přímého angažmá ve vojenských konfliktech využívá spřátelených milicí k prosazování vlastních zájmů v širším blízkovýchodním regionu. Po Chameneím byl považován za nejmocnějšího muže v zemi. Írán za jeho smrt slibuje Američanům tvrdou pomstu.

Podle některých expertů by reakce Teheránu mohla přijít po konci třídenního smutku za padlého velitele, který končí právě dnes. Trump v sobotu na twitteru napsal, že po případné odvetě Íránu má Washington seznam 52 íránských cílů včetně kulturních objektů, na které může "velmi rychle a velmi tvrdě" zaútočit. Pentagon se však dnes v noci od jeho výroku distancoval s tím, že Spojené státy budou respektovat válečné právo, které útoky na kulturní památky zakazuje.

Solejmáního rodina oznámila, že generál bude pohřben podle svého přání na kermánském hřbitově zvaném Zahrada mučedníků.

Íránský parlament označil americké síly za teroristy

Íránský parlament dnes schválil novelu zákona označující americké ozbrojené síly a Pentagon za teroristy. Právní úprava je reakcí na zabití velitele oddílů íránských revolučních gard Kásema Solejmáního. Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf dnes mezitím podle agentury AP oznámil, že mu Washington zamítl žádost o vízum, které mu mělo umožnit odjet na jednání OSN v New Yorku.

Íránští poslanci dnes pozměnili dřívější nedávno schválený zákon, který označoval americké síly operující v Africkém rohu a na Blízkém východě za teroristy. Novela nyní označuje za teroristický také Pentagon, všechny americké síly a každého, kdo byl zapleten do smrti Solejmáního.

Spojené státy zařadily íránské revoluční gardy na seznam zahraničních teroristických organizací loni v dubnu. Agentura AP v této souvislosti poznamenala, že americké ministerstvo obrany tento bod použilo k ospravedlnění atentátu na Solejmáního.

Íránský ministr zahraničí Zaríf dnes v Teheránu před Solejmáního pohřbem, který se uskuteční v jeho rodném Kermánu, oznámil, že mu USA odmítly vydat vízum na jednání OSN v New Yorku. "Bojí se, že by někdo přijel do USA a odhalil realitu," řekl šéf íránské diplomacie. Informaci již dříve s odvoláním na nejmenovaný zdroj v USA přinesl server Foreign Policy. Americké ministerstvo zahraničí se k tvrzení ale zatím nevyjádřilo. Úmluva z roku 1947 zavazuje Spojené státy ke vpuštění do země všech státních představitelů, kteří pracovně míří do sídla OSN v New Yorku.

V Kermánu se dnes koná Solejmáního pohřeb. V pondělí se uskutečnil smuteční obřad v Teheránu, kde podle íránských úřadů vyšly uctít památku zabitého generála miliony lidí. Následně byly pozůstatky převezeny do města Kom, kde opět vyšel do ulic velký počet lidí, a poté do Kermánu. Odvetou USA a podpálením míst, která mají podporu Washingtonu, dnes na náměstí v Kermánu pohrozil šéf revolučních gard Hosejn Salámí. Rozzlobený dav křičel "smrt Izraeli" a "smrt Americe".

Zatímco mnoho Íránců považovalo Solejmáního, který velel elitním oddílům Kuds, za národního hrdinu, Spojené státy ho viní ze smrti amerických vojáků v Iráku a tvrdí, že těsně před smrtí plánoval další útoky. Solejmání v minulosti vedl íránské síly podporující vládu syrského prezidenta Bašára Asada v Sýrii a rovněž udržoval blízký kontakt s proíránskými aktéry v Iráku, Libanonu a Jemenu.

Německo z bezpečnostních důvodů stáhlo část svých vojáků z Iráku

Německo z bezpečnostních důvodů stáhlo část svých vojáků z Iráku a přesunulo je do Jordánska a Kuvajtu. Spolková republika měla v Iráku dosud kolem 150 vojáků, přemístěno jich bylo přes 30. Krok je reakcí na vyhrocení situace v regionu po útocích na spojenecké jednotky a zabití velitele íránských jednotek Kuds Kásema Solejmáního Spojenými státy. Sedm svých vojáků mimo Irák dočasně přesunulo i Slovensko.

O "dočasném zúžení" vojenské přítomnosti v Iráku, kde se Němci podílejí na výcviku armády, informovala německé poslance v dopise z pozdního pondělního večera ministerstva obrany a zahraničí. Přesun většiny vojáků se pak uskutečnil dnes. Změny v rozložení sil se týkají dvou míst - Bagdádu a základny Tádží severně od hlavního města. Celkem na nich Německo mělo 35 vojáků. Ti z Tádží jsou nyní v Jordánsku, ti z Bagdádu v Kuvajtu.

O necelých 120 vojácích, které má Německo v převážně kurdské severní části Iráku, se v dopise ministerstev nepsalo. V tomto regionu je zatím situace poměrně klidná.

Německo už v pondělí dalo najevo, že své vojáky v Iráku nenechá proti vůli tamní vlády. Bude akceptovat jakékoliv její rozhodnutí v této otázce. Pro to, aby zemi opustily zahraniční jednotky, se už vyslovil irácký parlament, a to právě v reakci na zabití Solejmáního, kterého americké rakety usmrtily v pátek u letiště v Bagdádu. Konečné rozhodnutí je ale na irácké vládě. Pokud by rozhodla stejně, obává se německý ministr zahraničí Heiko Maas toho, že by se nestabilita v zemi ještě zvýšila a hrozil by návrat takzvaného Islámského státu.

Podobně zatím na zabití Solejmáního reagovalo i Slovensko. To dočasně přesunulo mimo Irák sedm svých vojáků, kteří tam působili v rámci výcvikové mise NATO, oznámil dnes úřad slovenské vlády. Otázka dalšího působení slovenských vojáků v Iráku vyvolala v uplynulých dnech spor mezi premiérem Peterem Pellegrinim a šéfem sněmovny a koaliční Slovenské národní strany Andrejem Dankem, jenž požadoval okamžité stažení vojáků do vlasti. Podle Pellegriniho bude ale Bratislava v této záležitosti postupovat po konzultacích se spojenci.

Čeští vojáci zůstávají v Iráku na svých základnách, kde jsou přijata opatření k zajištění maximální bezpečnosti.