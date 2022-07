Pohřeb Ivany Trumpové bude 20. července v kostele v New Yorku

New York - Pohřeb bývalé manželky amerického exprezidenta Donalda Trumpa Ivany Trumpové bude 20. července v newyorském kostele na Manhattanu. Podle deníku New York Post to řekla její přítelkyně Nikki Haskellová.

Americká podnikatelka českého původu Trumpová zemřela ve čtvrtek v New Yorku ve věku 73 let. Příčinou smrti bylo podle newyorského úřadu hlavního soudního lékaře zranění, které utrpěla zřejmě při pádu. Podle něj šlo o nehodu. Policie již ve čtvrtek uvedla, že Trumpová byla nalezena ve svém bytě na schodech a že není podezření na cizí zavinění.

Haskellová deníku New York Post řekla, že pohřeb se uskuteční 20. července v kostele svatého Vincenta na Manhattenu. O stejném datu a místu s odvoláním na své zdroje informovaly i některé další americké zpravodajské weby.

Deník také napsal, že před domem, kde Trumpová žila, se i v sobotu shromažďovali lidé, kteří ji měli rádi a kteří tam nosí květiny. "Byl to pro mě šok, když jsem se dozvěděla o její smrti," citoval deník třiašedesátiletou zubařku, která přišla v sobotu k domu se zlatým retrívrem, poklekla a pomodlila se.

Trumpová, za svobodna Zelníčková, se narodila 20. února 1949 ve Zlíně v rodině architekta. Poprvé se vdala za lyžaře s rakouským pasem Alfreda Winklmayra. Posléze v Kanadě pracovala jako modelka, po příchodu do New Yorku se seznámila s Trumpem, jehož si v roce 1977 vzala. Měla s ním tři děti: Donalda mladšího, Ivanku a Erika. Manželé spolu podnikali, stavěli hotely a kasina. Sňatek ukončil bouřlivý rozvod v roce 1992, nicméně v posledních letech měla Trumpová s exmanželem přátelské vztahy a v roce 2016 podporovala jeho kandidaturu na prezidenta Spojených států.

Do Česka se Trumpová ráda vracela, byla například členkou poroty na finále České Miss, objevila se na Plesu v opeře či na mistrovství světa v lyžování v Liberci. V roce 1990 doprovodil Trumpovou na cestě do tehdejšího Československa i Trump, účastnili se tehdy pohřbu jejího otce.