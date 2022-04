Pohřbu Albrightové ve Washingtonu se zúčastní Vystrčil a Lipavský

Ilustrační foto - Ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová při projevu 12. března 1999 během slavnostního přijetí České republiky, Polska a Maďarska do Severoatlantické aliance v americkém městě Independence.

Praha - Pohřbu bývalé americké ministryně zahraničí s českými kořeny Madeleine Albrightové se příští týden ve Washingtonu zúčastní předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Za vládu pojede šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti), který se při cestě do Spojených států setká také se svým americkým protějškem Antonym Blinkenem a s kongresmany. Pohřeb Albrightové se bude 27. dubna konat v Národní katedrále ve Washingtonu.

Lipavský vystoupí rovněž v Centru pro analýzu evropské politiky (CEPA) a v analytickém institutu Atlantic Council, sdělila dnes ČTK mluvčí ministerstva zahraničí Lenka Do.

Vystrčila budou podle informací ČTK ze Senátu doprovázet místopředseda Senátu Jiří Růžička a předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer (nezávislý), který působil jako poradce někdejšího prezidenta Václava Havla.

Albrightová, nadšená americká i česká patriotka, kterou pojilo přátelství s Havlem, se významně zasadila o vstup Česka, Polska a Maďarska do NATO. V roce 1999 patřila k největším obhájcům bombardování Jugoslávie, které mělo zabránit srbským etnickým čistkám v Kosovu.

Podle prezidenta Miloše Zemana byla Albrightová nejdůležitějším podporovatelem i advokátem České republiky v USA, a to nejen v roli šéfky americké diplomacie. V kondolenčním dopise adresovaném svému americkému protějšku Joeovi Bidenovi Zeman připomněl, že politička narozená v Praze velmi napomohla brzkému vstupu Česka do NATO, a to v době, kdy byl premiérem. Albrightová nadále zůstane velkou, hrdou a příkladnou osobností a spojníkem mezi Českem a Spojenými státy, uvedl tehdy prezident.

Albrightová se narodila v Praze v roce 1937 v české židovské rodině diplomata Josefa Korbela. Vychovávána byla jako katolička. Do Spojených států přišla jako uprchlice v roce 1948, byla ministryní zahraničí v letech 1997 až 2001 v administrativě demokratického prezidenta Billa Clintona. Předtím působila jako velvyslankyně USA při OSN.

Zásluhy první ženy v čele americké diplomacie krátce po oznámení jejího úmrtí ocenili i další čeští politici. Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že Albrightová má mimořádné zásluhy o Českou republiku i o to, že je Česko ve větším bezpečí díky členství v NATO.