Pohonné hmoty v ČR od pondělí opět zdražily o desítky haléřů

Praha - Pohonné hmoty v České republice od pondělí opět zdražují. V mezidenním srovnání od středy do čtvrtka se ceny za litr benzinu Natural 95 zvýšily o 12 haléřů na 44,30 korun, litr nafty o 29 haléřů na 46,50 Kč. Od pondělí do čtvrtka zdražil benzin o 28 haléřů, nafta o 42 haléřů. Vyplývá to z informací společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje.

Nejdražší benzin natankují řidiči v Praze, litr tam vyjde na 44,80 koruny. Naopak nejlevněji ho pořídí v Ústeckém kraji, a to za 43,87 Kč. Pod hranicí 44 korun se prodává litr Naturalu 95 také v Karlovarském a Zlínském kraji.

Nejdražší naftu motoristé načerpají v Praze, litr tam průměrně vyjde na 47,11 koruny. Jde o jediný kraj, kde průměrná cena nafty přesahuje 47 korun za litr. Naopak nejlevněji řidiči natankují ve Zlínském kraji, kde stojí nafta 45,97 Kč/l. Jde o jediný kraj, kde je průměrná cena nafty pod 46 korunami.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 24. březnu 2022 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 44,30 46,50 Praha 44,80 47,11 Středočeský 44,71 46,94 Jihočeský 44,02 46,23 Plzeňský 44,13 46,47 Karlovarský 43,95 46,55 Ústecký 43,87 46,21 Liberecký 44,58 46,57 Královéhradecký 44,14 46,19 Pardubický 44,44 46,64 Vysočina 44,58 46,73 Jihomoravský 44,35 46,55 Olomoucký 44,55 46,55 Zlínský 43,89 45,97 Moravskoslezský 44,24 46,27

Zdroj: CCS