Praha - Pohonné hmoty v Česku v minulém týdnu pokračovaly ve zdražování. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 37,52 Kč, před týdnem byl o 13 haléřů levnější. O 16 haléřů na litru zdražila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 32,74 Kč. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Současná cena nafty je nejvyšší zhruba za poslední dva a půl měsíce. Podobně je na tom i benzin, který byl naposledy dražší na konci dubna. Cena nafty může začít více stoupat, Senát dnes bude rozhodovat o zvýšení spotřební daně z nafty. Vláda navrhla zvýšit sazbu spotřební daně z nafty o 1,50 Kč na litr, a to co nejdříve. Daň se tak vrátí na úroveň před loňským červnem. Podle analytiků může litr nafty zdražit o 1,80 koruny. Původně měla nynější snížená sazba platit do konce roku. Vláda ale chce kvůli nižším cenám nafty a kvůli snaze o vyšší příjmy rozpočtu zvýšit sazbu daně už nyní.

Nejlevnější benzin aktuálně natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 37,01 Kč. Nafta je nejlevnější v Jihočeském kraji, litr tam prodávají průměrně za 32,16 Kč. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 38,60 Kč. Nafta se tam tankuje za 34,37 Kč za litr.

I přes zdražování jsou paliva v Česku nyní výrazně levnější než před rokem. Podle CCS je benzin nyní o 8,53 koruny na litru levnější, za naftu tehdy motoristé platili o 13,65 Kč na litru více.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 26. červenci 2023 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 37,52 32,74 Praha 38,60 34,37 Středočeský 37,74 33,07 Jihočeský 37,10 32,16 Plzeňský 37,76 32,95 Karlovarský 37,40 32,34 Ústecký 37,01 32,38 Liberecký 37,33 32,36 Královéhradecký 37,21 32,26 Pardubický 37,31 32,32 Vysočina 37,58 33,05 Jihomoravský 37,73 33,11 Olomoucký 37,64 32,95 Zlínský 37,41 32,41 Moravskoslezský 37,46 32,59

Zdroj:CCS