Praha - Pohonné hmoty v Česku jsou nejdražší téměř za dva měsíce. Nejprodávanější benzin Natural 95 se u čerpacích stanic prodával ve středu v průměru za 37,36 koruny za litr a byl tak o sedm haléřů dražší než před týdnem. Průměrná cena nafty v uplynulém týdnu stoupla o 52 haléřů na 32,34 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. V dalších týdnech analytici očekávají další růst cen, zejména pak u nafty.

Ceny benzinu i nafty v Česku rostou od druhé poloviny května, i tak jsou ale stále výrazně levnější než před rokem. Loni před začátkem letních prázdnin řidiči platili za litr benzinu o víc než deset korun víc, litr nafty byl dražší o téměř 16 korun.

Výraznější zdražování nafty proti benzinu lze podle analytika společnosti XTB Jiřího Tylečka alespoň částečně vysvětlit nárůstem marží rafinérií na naftě v červnu. "Zatímco velkoobchodní marže na benzin mírně klesají, tak na naftě se za toto období zvýšily o více než třetinu," řekl Tyleček. Zároveň připomněl, že nafta v Česku je čtvrtá nejlevnější z celé EU a nejnižší ve střední Evropě, zahraničním dopravcům se tak vyplácí tankovat u tuzemských čerpacích stanic.

Výhled na další týdny je podle analytika Purple Trading Petra Lajska smíšený. Zatímco ceny benzinu by postupně měly přestat růst a naopak začít mírně zlevňovat, ceny nafty patrně čeká ještě pár týdnů růst a následně stagnace. "Cenový rozdíl mezi litrem nafty a benzinu by se tak měl brzy srazit pod pět korun za litr," uvedl Lajsek. V případě plánovaného zvýšení spotřební daně u nafty podle něj bude rozdíl ještě menší. "Letní prázdniny by však měly být pro řidiče velmi přívětivé a průměrné ceny pohonných hmot by se měly podobat těm z roku 2021, tedy ještě před začátkem války. Ještě pozitivnější je srovnání s minulým létem, kdy průměrná ceny nafty i benzínu atakovala 48 Kč za litr," dodal Lajsek.

Pokračování růstu cen paliv předpokládá šéf společnosti 4Trans Jaroslav Ton. "V nejbližších dnech a týdnech přibližně o 20 až 50 haléřů za litr," řekl. Důvodem jsou podle něj velkoobchodní ceny pohonných hmot a také navyšování marží rafinérií a čerpacích stanic před letní motoristickou sezonou, pro kterou je typická zvýšená poptávka po pohonných hmotách.

Nejlevnější benzin nyní natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 36,97 koruny. Nafta stojí nejméně v Jihočeském kraji, litr tam prodávají průměrně za 31,78 koruny. Nejdražší paliva nabízejí nadále pražské čerpací stanice. Za Natural 95 si účtují průměrně 38,33 koruny za litr, za naftu 33,84 koruny za litr.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 28. červnu 2023 (v Kč/l):

Kraj Natural 95 Nafta ČR 37,36 32,34 Praha 38,33 33,84 Středočeský 37,62 32,77 Jihočeský 37,01 31,78 Plzeňský 37,48 32,50 Karlovarský 37,09 31,95 Ústecký 36,97 31,97 Liberecký 37,24 31,98 Královéhradecký 37,17 31,88 Pardubický 37,24 31,88 Vysočina 37,39 32,79 Jihomoravský 37,47 32,61 Olomoucký 37,47 32,58 Zlínský 37,30 32,06 Moravskoslezský 37,31 32,21

Zdroj: CCS