Pohádka pokračuje, slaví dánská média postup fotbalistů přes Čechy

Baku/Praha - Dánská pohádka pokračuje. Postupujeme, Londýn volá! Takovými titulky slaví dánská média výhru nad Českem 2:1 ve čtvrtfinále fotbalového mistrovství Evropy, které se dnes hrálo v Baku.

"Ve čtvrtfinále na sebe narazily dva týmy, které každý svým způsobem na mistrovství Evropy nadchly. V Ázerbájdžánu ve více než 30 stupních svedly horkou bitvu," uvedla televize TV2.

Deník Ekstra Bladet označil dnešní dánské vítězství za odplatu po 17 letech. Na Euru v roce 2004 totiž Dánové prohráli ve čtvrtfinále s českým výběrem 0:3.

"Je to imponující a také trochu surrealistické, že se Dánsko probojovalo do semifinále mistrovství Evropy poté, co v prvním zápase "ztratilo" svého nejlepšího hráče," napsal Ekstra Bladet. Připomněl tak záložníka Christiana Eriksena, kterého v úvodu šampionátu postihl srdeční kolaps a lékaři mu s použitím defibrilátoru zachránili život.

"Po tom všem, čím jsme si prošli, je to skvělé. Víme, že Christianovi se daří dobře a hrajeme pro něj," uvedl kapitán Simon Kjaer.