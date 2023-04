Pogačar vyhrál po sólovém úniku poprvé monument Kolem Flander

Oudenaarde (Belgie) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhrál poprvé v kariéře monument Kolem Flander. Dvojnásobný vítěz Tour de France porazil ve 107. ročníku závodu po sólovém úniku obhájce loňského prvenství Mathieua van der Poela z Nizozemska.

Čtyřiadvacetiletý Pogačar rozhodl o triumfu nástupem zhruba 17 km před cílem ve stoupání na Oude Kwaremont. Čtvrtminutový náskok před Van der Poelem si člen SAE Teamu Emirates dovezl až do Oudenaarde a po 273,4 km zvítězil o 16 sekund. Třetí místo obsadil po spurtu skupinky pronásledovatelů s odstupem 1:12 minuty Dán Mads Pedersen.

Vítězstvím ve slavné belgické klasice potvrdil Pogačar výbornou jarní formu a připsal si už desátou letošní výhru. Z pěti cyklistických monumentů vyhrál třetí: na kontě má z minulých let dva triumfy na závodě Kolem Lombardie a jeden na Lutych-Bastogne-Lutych.

"Na tenhle den nikdy nezapomenu. Dal jsem do toho všechno. Věděl jsem, že to bude těžké, ale musel jsem jet sám. Byla to jediná možnost, jak vyhrát. I kdybych musel teď skončit, mohl bych být na svou kariéru hrdý," uvedl Pogačar.

První letošní monument Milán-San Remo vyhrál před dvěma týdny Van der Poel, ale útok na třetí triumf na Flandrech mu nevyšel. Přesto má na "Ronde" skvělou bilanci: jeho nejhorším umístěním je čtvrtá příčka z debutového startu v roce 2019, od té doby byl dvakrát první a dvakrát druhý.

Závod ovlivnil hromadný pád zhruba 142 km před cílem, který zavinil Filip Maciejuk. Polský cyklista vyjel do příkopu a při návratu na silnici vletěl ve velké rychlosti do pelotonu a způsobil obří nehodu. Vzdát kvůli ní musel Pogačarův belgický pomocník Tim Wellens, zapleteni do ní byli mimo jiné favorit Wout van Aert či bývalí mistři světa Julian Alaphilippe a Peter Sagan. Maciejuk byl krátce nato ze závodu diskvalifikován.