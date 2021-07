Pogačar si pojede do Paříže pro druhé vítězství na Tour

Paříž - Slovinský cyklista Tadej Pogačar si dnes pojede pro potvrzení svého druhého vítězství na Tour de France. Dvaadvacetiletý obhájce titulu má v čele celkového pořadí více než pětiminutový náskok na druhého Jonase Vingegaarda z Dánska. Třítýdenní závod zakončí 21. etapa z Chatou do Paříže dlouhá 108,5 km a podle tradice se v poslední den Tour už nezávodí.

Etapa by měla vyvrcholit hromadným spurtem na Champs-Élysées, v němž by neměl chybět Brit Mark Cavendish. Lídr bodovací soutěže by rád zaútočil na 35. etapové vítězství na Tour, kterým by překonal rekord belgické legendy Eddyho Merckxe. Na letošní Tour ovládl Cavendish už čtyři etapy.

Český cyklista Petr Vakoč je při své druhé účasti v celkové klasifikaci na 118. místě.2