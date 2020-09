Pogačar připravil v horské časovce Rogliče o vítězství na Tour

La Planche des Belles Filles (Francie) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl na Tour de France rozhodující horskou časovku na 36,2 kilometru a senzačně připravil o žlutý trikot krajana Primože Rogliče. K triumfu ve 107. ročníku nejslavnějšího závodu světa stačí jednadvacetiletému Pogačarovi dojet v neděli do Paříže. V závěrečné 21. etapě se tradičně o celkové vítězství nezávodí.

Pogačar, jenž oslaví dvaadvacáté narozeniny v pondělí, oproti předpokladům zlikvidoval v časovce s cílem na Planině krásných dívek ztrátu 57 sekund na Rogliče v průběžném pořadí. Loňský vítěz Vuelty jel ve žlutém trikotu lídra od desáté etapy, ale dnes na mladého krajana ztratil 1:56 minuty a obsadil páté místo. Na celkové druhé příčce má za Pogačarem odstup 59 sekund.

Slovinsko tak bude mít v neděli po dojezdu na pařížský bulvár Champs-Élysées svého prvního celkového vítěze Tour de France v historii. Závěrečný spurt a slavnostní vyhlášení bude moci kvůli koronavirovým opatřením sledovat na místě jen 5000 diváků.

"Je to jako sen, nemůžu tomu uvěřit. Získat v poslední den žlutý trikot, o tom jsme snili od startu. Na trati jsem díky práci svého týmu znal každou zatáčku. Jel jsem naplno od začátku do cíle. Nevím, kdy mi to vlastně dojde," řekl Pogačar, jenž se stane nejmladším vítězem Tour od roku 1904, kdy vyhrál domácí Henri Cornet v 19 letech.

Pogačar ukrajoval výrazně z Rogličova náskoku už v úvodní rovinaté části časovky. Ze svého tempa jezdec SAE Team Emirates neslevil ani poté, co se začal terén zvedat a oba rivalové vyměnili časovkářská kola za klasická. Zhruba čtyři kilometry před cílem Rogličova úseku byl jeho náskok pryč a Pogačar přidával další sekundy.

Rodák z Komendy si tak připsal třetí etapový triumf na letošní Tour a především se oblékl do ceněného žlutého dresu. Po třetím místě z loňské Vuelty si tak připíše největší životní úspěch hned při debutu na "Staré dámě", což naposledy dokázal v roce 1983 Francouz Laurent Fignon. Pogačar zároveň ovládl vrchařskou soutěž a je i nejlepším mladým jezdcem.

Nedělní 122 km dlouhá závěrečná etapa s cílem v centru Paříže bude mít jako již tradičně spíše ceremoniální charakter, závodit se bude až v závěru o prestižní etapové vítězství.

20. etapa: Lure - La Planche des Belles Filles (časovka 36,2 km):

1. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 55:55, 2. Dumoulin (Niz./Jumbo-Visma), 3. Porte (Austr./Trek-Segafredo) oba -1:21, 4. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) -1:31, 5. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -1:56, 6. Cavagna (Fr./Deceuninck-Quick-Step) -1:59, 7. Caruso (It./Bahrajn-McLaren) -2:29, 8. De La Cruz (Šp./SAE Team Emirates) -2:40, 9. Mas (Šp./Movistar) -2:45, 10. Urán (Kol./EF Pro Cycling) -2:54, ...84. Kreuziger (ČR/NTT) -8:14, 102. Hirt (ČR/CCC) -8:57.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar 84:26:33, 2. Roglič -59, 3. Porte -3:30, 4. Landa (Šp./Bahrajn-McLaren) -5:58, 5. Mas -6:07, 6. López (Kol./Astana) -6:47, 7. Dumoulin -7:48, 8. Urán -8:02, 9. A. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) -9:25, 10. Caruso -14:03, ...67. Hirt -3:32:20, 107. Kreuziger -4:41:39.