Praha - Podzimní turné plánují skupiny Arakain a Gaia Mesiah. Metalový Arakain připomene 20 let starou desku Apage Satanas, Gaia Mesiah představí nové album Excellent Mistake. Další společnou sérii koncertů absolvují Vypsaná fixa a Mňága a Žďorp. V Česku se představí také slovenští hudebníci Pavol Hammel a skupina Elán. ČTK o tom informovali mediální zástupci hudebníků.

Arakain vyrazí 5. října na turné Apage Satanas Tour 2018, které se ponese v duchu stejnojmenné desky vydané před 20 lety. Turné vyvrcholí 15. prosince ve Velkých Pavlovicích a celkem bude čítat 12 zastávek po celé ČR. Arakain odehraje celou desku Apage Satanas s písněmi ve stejném pořadí jako na desce. Jedna z nejoblíbenějších desek Arakainu se vyznačuje příklonem k melodičtějšímu stylu jeho dříve thrashmetalového projevu.

Slovenský hudebník Pavol Hammel v rámci své The Best of Tour zahraje na podzim také na čtyřech koncertech v České republice. Mezi 16. a 27. říjnem se představí v Břeclavi, Brně, Praze a Olomouci. Hammel celé česko-slovenské turné věnuje památce svých zesnulých spoluhráčů Mariána Vargy a Fedora Freša. Na postu baskytaristy nedávno zemřelého Freša nahradí Anton Jaro, který s Hammelem nahrával album Stretnutie s tichom z roku 1978. "Po těchto nečekaných úmrtích přátel a spoluhráčů se určitě jedná o poslední turné skupiny Prúdy z jednoduchého důvodu, z legendární kapely jsme zůstali jen dva - Fero Griglák a já," podotkl Hammel.

V původní sestavě se zpěvačkou Markou Rybin, kytaristkou Santa Morellou, bubenicí Mišou M a baskytaristou Joshem Stewartem zahájí 1. listopadu v Kutné Hoře turné energická formace Gaia Mesiah. Na sérii koncertů zakončené 30. listopadu v Dobříši představí nové album Excellent Mistake, které vyjde na konci září.

Po pěti letech spolu Vypsaná fixa a Mňága a Žďorp opět vyrazí na turné nazvané TugedrTůr 2018, které odstartuje 10. listopadu v Třebíči. "Je příjemné vyrazit na koncerty s lidmi téměř totožné krevní skupiny, s kapelou stále ještě nesemletou hudebním pseudobyznysem, která se pořád snaží vymyslet cosi svého a jedinečného. O což se snažíme taky, takže pak můžeme rovnou na pódiu pozorovat, jak a jestli se nám to daří," uvedl frontman Mňágy a Žďorp Petr Fiala. Turné TugedrTůr 2018 zahrnuje sedm koncertů, poslední se uskuteční 8. prosince v Havířově.

Scénu, které dominují velké ledkové stěny, které obrazem fanoušky provedou po klíčových momentech kapely i historii Československa, nabídne výročního turné Elán 50. Slovenská kapela se na podzim představí v Ostravě, Hradci Králové, Brně, Bratislavě, Zvolenu, Košicích a Ústí nad Labem. Pro velký zájem přidali 15. prosince koncert v Olomouci. Turné, po kterém se s Elánem rozloučí frontman Jožo Ráž, vyvrcholí v pražské O2 aréně 20. prosince.