Podzimní kolo sbírky potravin podle Láchové asi rekordní nebude

Praha - Ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová by považovala za velký úspěch, kdyby se v letošním podzimním kole sbírky potravin podařilo získat aspoň 400 tun potravin. Vzhledem k současné ekonomické situaci spojené s růstem cen spíš neočekává, že by toto kolo bylo rekordní. Řekla to na tiskové konferenci v Praze. Sbírka potravin se dnes koná po celém Česku ve více než 1400 obchodech. Při jarním kole putovalo do skladů potravinových bank 431 tun zboží, o rok dřív to bylo ještě o 19 tun víc. Láchová upozornila na to, že lidí, kteří potřebují potravinovou pomoc, v poslední době přibývá.

Sbírka se koná tradičně dvakrát ročně. Sklady potravinových bank jsou podle Láchové před akcí vždy téměř prázdné. Organizátoři proto vyzývají k tomu, aby lidé darovali například trvanlivé mléko, dětskou výživu, luštěniny, rýži, těstoviny, mouku nebo základní dětskou drogerii. Nakoupené a darované zboží dnes za pokladnami vybírají dobrovolníci v zelených zástěrách s logem sbírky. Už od 8. listopadu do 22. listopadu je možné přispět i prostřednictvím on-line nákupů. Pomoc je určena osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, pěstounským rodinám, dětem z dětských domovů, handicapovaným, lidem bez domova a dalším potřebným.

Láchová už dříve uvedla, že letos potravinové banky využilo v Česku apoň jednou zhruba 270.000 lidí, tedy o 70.000 víc než za celý loňský rok. "Přibývá hodně mladých rodin, vícečetných rodin, rodičů samoživitelů a přichází také více seniorů," řekla. Poznamenala, že starší lidé se často zdráhají požádat o potravinovou pomoc, protože to vnímají jako stigma. Myslí si, že i díky osvětě se vnímání lidí pomalu daří měnit.

Podle místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olgy Richterové (Piráti) se potravinové banky v posledních letech staly nedílnou součástí systému sociálních služeb. "Je zřejmé, že chudoba u nás bohužel stále existuje," řekla Richterová.

Z průzkumu agentury Ipsos o sbírce potravin vyplynulo, že většina Čechů o ní ví a zapojit se do ní plánuje 38 procent z nich, což je více než loni. Průzkum také ukázal, že lidé považují za nejohroženější matky samoživitelky a osamělé seniory. Respondenti průzkumu rovněž souhlasí s tím, že letos budou pomoc potřebovat i ti, kteří ji zatím nepotřebovali. Seznam míst, které se do sbírky zapojily, je na webu sbírky.

On-line supermarkety nabízejí zákazníkům možnost zapojit se do sbírky zakoupení balíčků v různých hodnotách, které obsahují potraviny nebo drogerii. Podle finančního ředitele společnosti Košík.cz lze letos sledovat, že finanční možnosti lidí zapojit se do sbírky jsou omezenější. "Největší propad nastal s koncem léta a od těchto měsíců jsou vybrané peníze určené pro potravinové banky asi o pětinu nižší, než bývalo zvykem," uvedl.