Podzimní část příští sezony první fotbalové ligy skončí kvůli MS 13. listopadu

Praha - Příští sezona první fotbalové ligy začne o víkendu 30. a 31. července. Podzimní část bude mít kvůli mistrovství světa v Kataru jen 16 kol a skončí netradičně už 13. listopadu. Jarní fáze odstartuje o posledním lednovém víkendu a závěrečné kolo nadstavbové skupiny se odehraje 28. května 2023, kdy bude nejpozději znám nový mistr. Termínovou listinu pro nejvyšší soutěž schválilo ligové grémium klubů, informovala v tiskové zprávě Ligová fotbalová asociace (LFA).

Podzimní část skončí o druhém listopadovém víkendu bez ohledu na to, zda se na šampionátu v Kataru představí česká reprezentace. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého budou o účast na turnaji, který se místo obvyklého letního termínu odehraje netradičně od 21. listopadu do 18. prosince, bojovat v březnovém play off. V semifinále se představí ve Švédsku, v případě postupu si ve finále o start na mistrovství zahrají s vítězem duelu Rusko - Polsko.

"Na přípravách termínové listiny se podílela pracovní skupina složená ze zástupců nejen LFA, ale i Fotbalové asociace ČR, protože to má významný přesah k reprezentaci a národnímu poháru. V rámci možností, které nám dávají mezinárodní termíny, jsme dokázali najít shodu," uvedl předseda LFA Dušan Svoboda.

Oproti aktuální sezoně začne jarní část příštího ročníku o týden dříve. Počtvrté v historii české ligy se bude hrát pětikolová nadstavba, která odstartuje 6. května. Sezona vyvrcholí baráží 1. a 4. června příštího roku.

Druhá liga začne stejně jako nejvyšší soutěž o posledním červencovém víkendu a podzim rovněž skončí 13. listopadu. Do jarní části vstoupí kluby 4. a 5. března a poslední 30. kolo se pak odehraje stejně jako závěr ligové nadstavby 28. května 2023.