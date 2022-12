Podzim patřil v Klementinu mezi osm procent nejteplejších za 248 let

Praha - Letošní meteorologický podzim se v pražském Klementinu zařadil mezi osm procent nejteplejších podzimů za 248 let, kdy se počasí na této nejstarší české meteorologické stanici sleduje. Průměrná teplota od začátku září do konce listopadu dosáhla 11,5 stupně Celsia, to je o 1,7 stupně víc než dlouhodobý průměr z let 1775 až 2014. Na webu o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Samotný listopad byl letos s 6,4 stupně Celsia teplotně průměrný.

Letošní podzim se umístil na 17. až 18. místě z 248 dosavadních podzimů od roku 1775, takže se podle meteorologů vešel mezi osm procent nejteplejších podzimů za celou dobu měření.

Nejteplejší podzim, který dosud v Klementinu zaznamenali, byl v roce 2006 s průměrnou teplotou 13,2 stupně. Nejchladnější podzim naměřili v roce 1786 s průměrnou teplotou 5,8 stupně Celsia.

"Za posledních 30 let byl nejchladnější podzim 1993 s průměrnou teplotou 8,8 stupně Celsia, který se v celkovém pořadí umístil na 42. až 45. místě," poznamenali pracovníci ČHMÚ.

Letos v listopadu naměřili v Klementinu průměrnou měsíční teplotu 6,4 stupně. Předposlední měsíc tohoto roku se tím umístil na 38. až 42. místě z 248 předchozích listopadů, což znamená, že by se vešel mezi 17 procent nejteplejších listopadů za toto období.

Nejteplejší listopad od roku 1775 byl naměřen v roce 2015 s průměrnou teplotou 8,7 stupně, naopak nejchladnější počasí od roku 1775 panovalo tento měsíc v roce 1858 s průměrnou teplotou minus tři stupně.

Nejvyšší průměrná denní teplota během letošního listopadu byla naměřena hned první den měsíce, a to 11,7 stupně Celsia. Nejchladnější byl v Klementinu 19. listopad s průměrnou teplotou minus 0,9 stupně.

Meteorologický podzim trvá od září do listopadu, astronomický od podzimní rovnodennosti koncem září do zimního slunovratu, který letos připadá na 21. prosince.