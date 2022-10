Podvozky obrněnců ze Švédska vyrobí pro českou armádu VOP CZ

Praha - Podvozky pásových bojových vozidel pěchoty pořizovaných ze Švédska by měl vyrábět státní podnik VOP CZ. Do plánovaného tendru by se mělo zapojit přes 30 českých podniků. Vládu o tom dnes informovala ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Ministerstvo obrany plánuje, že nejpozději do konce listopadu požádá Švédsko o podání nabídky, smlouva by mohla být podepsána v první polovině příštího roku. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva obrany Jiří Táborský, podrobnosti ministerstvo uvedlo i na svém webu www.army.cz.

O zahájení jednání o pořízení švédských vozidel CV90 od BAE Systems cestou mezivládní dohody rozhodla vláda v polovině července. Česká armáda požaduje 210 vozidel.

Česko začalo se švédskou stranou jednat na začátku září, a to s představiteli švédské vládní vyzbrojovací agentury FMV a společností BAE Systems. Tématy byly jak základní parametry průmyslové spolupráce, tak právní aspekty nebo časový harmonogram.

O průběhu vyjednávání dnes Černochová informovala vládu. Podle Táborského z materiálu vyplývá, že se do tendru za desítky miliard korun zapojí přes 30 podniků českého obranného průmyslu. Ministryně kolegy z vlády také informovala, že podvozky obrněnců bude vyrábět státní podnik VOP CZ, který bude navíc mít na starosti kompletaci jednotlivých vozidel včetně testování hotového výrobku. "Ministerstvo obrany dlouhodobě požaduje zapojení českého průmyslu v úrovni nejméně 40 procent celkové ceny zakázky, přičemž tento podíl v jednáních deklaruje též švédská strana," uvedl Táborský.

Nová technika nahradí letitá a zastaralá BVP, která pochází ještě z období Sovětského svazu. Stroje budou tvořit páteř těžké brigády. Armáda požaduje vozidla v sedmi modifikacích. Většina bude sloužit jako bojová vozidla pěchoty, která mají uvézt 11 vojáků, mít věž s osádkou a kanon ráže 30 milimetrů. Další budou ve verzích velitelské, průzkumné, ženijní, vyprošťovací, zdravotnické a jako dělostřelecká pozorovatelna.

Předchozí tendr, který byl po mnohaletém zdržení zrušen v červenci, měl předpokládanou hodnotu asi 51,5 miliardy korun. Výběrové řízení bylo od konce loňského roku pozastaveno tehdejší vládou, protože předložené nabídky nesplnily armádní požadavky. Koncem června ministerstvo zaslalo třem účastníkům tendru nové podmínky výběrového řízení, dva ze tří účastníků ale s podmínkami nesouhlasili.

Na konci srpna Česká republika a Slovensko uzavřely prostřednictvím ministrů obrany dohodu, podle které budou při nákupu CV90 spolupracovat. Slibují si od toho například nižší cenu kupované techniky nebo zapojení českých a slovenských firem do oprav a do výroby náhradních dílů.