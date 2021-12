Uherské Hradiště - Podvodníci vylákali od ženy z Uherskohradišťska asi 1,5 milionu korun. Žena ze strachu, aby nepřišla o peníze na svých účtech, udělala vše, co po ní žádali, nakonec o ně stejně přišla, sdělila dnes ČTK v tiskové zprávě policejní mluvčí Milena Šabatová. Případem se zabývají vyšetřovatelé z oddělení hospodářské kriminality. Pachatelům hrozí až osmileté vězení.

"Žena minulý týden přijala telefonát, ve kterém se jí volající představil jako pracovník banky. Sdělil jí, že úvěr, o který si byla osobně žádat na pobočce, je schválen. Ona si ale o žádný úvěr nezažádala. Muž jí odpověděl, že zřejmě došlo k podvodu. Také prý našel v poznámkách účtu nějaké nesrovnalosti. Proto vše nahlásí České národní bance, aby zkontrolovala její ostatní účty, zda nejsou také v ohrožení," uvedla mluvčí.

Ženu neustále z různých čísel kontaktovali údajní pracovníci banky a dokonce i údajní policisté. "Všichni ji ujišťovali, ať zůstane v klidu, že dělají vše pro to, aby o své finance nepřišla. Opak byl ale pravdou. Následně dle jejich pokynů vybrala z účtů půl druhého milionu, který postupně vložila do bitcoinmatů. Nakonec měla dokončit přihlášení k virtuálnímu účtu a sdělit jim přihlašovací údaje. To už ale odmítla, neboť tušila, že se stala obětí podvodníků," uvedla mluvčí. Žena o peníze přišla.

Policie připomněla, aby lidé nikomu nesdělovali své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani čísla z platební karty. Lidé by také neměli reagovat na telefonní hovory, e-maily ani zprávy, kde se je někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou jejich peníze v ohrožení a že je nutné udělat něco pro jejich záchranu. V případě pochybností by lidé měli kontaktovat svou banku či volat policii na číslo 158.