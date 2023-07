Podvodníci vybrali na údajnou charitu 39 milionů Kč, hrozí jim deset let vězení

Praha - Skupina devíti lidí vybrala od přibližně 20.000 lidí na údajnou charitu 39 milionů korun. Pronajali si kvůli tomu i několik kanceláří, zřídili call centra a najali několik lidí, kteří obvolávali dárce. Peníze si ale nechávali. Policie je zadržela, za podvod jim hrozí až desetileté vězení. Na webu o tom dnes informovala policejní mluvčí Eva Kropáčová.

S podvody začali zadržení podle policie v roce 2020. Nejprve sami postupně obvolávali lidi ze seznamu, který získal jeden z nich v bývalém zaměstnání. Lidem vždy přeříkali věrohodnou historku, že zastupují nadaci a hledají dárce například na vozík pro postiženou holčičku, na rehabilitační pomůcky pro nemocného chlapečka či na vozidlo pro těžce nemocného. Případným dárcům slíbili zaslání dárků z chráněné dílny, kde tito lidé pracují, a také certifikátu o příspěvku nadaci.

Pokud někdo projevil zájem o pomoc nemocným, podvodníci mu domů poslali přes doručovací společnost balík s "dárkem" na dobírku, za který zaplatil předem dohodnutou částku. Šlo o stovky až několik tisíc korun, které měly sloužit jako příspěvek nadaci. "Chráněná dílna byla dalším pouhým výmyslem a předměty, které jim podvodníci zasílali, nakupovali ve velkoskladech za naprosto směšné částky nebo je vyráběli sami," podotkla mluvčí.

"V okamžiku, když zjistili, že je v naší zemi mnoho hodných a důvěřivých lidí, kteří jsou ochotni přispět na nemocné, svůj 'business' rozjeli ve velkém," uvedla Kropáčová. Podvodníci si pronajali kanceláře a najali lidi, kteří měli obvolávat dárce a jako odměnu dostávali podíl z každého zaplaceného balíčku. "Jejich výdělek se tedy odvíjel od toho, kolik důvěřivých lidí přesvědčí. S vidinou vysokého výdělku neváhali a mnohdy používali metody založené na psychickém nátlaku a emocionálním vydírání," sdělila mluvčí.

Skupina několikrát změnila název nadace, byly to Nadační fond snů a nadějí, Nadační fond snů a nových nadějí, Nadační fond Happy Days Kids. Zřídili několik různých netransparentních účtů, které patřily jejich firmám a kde podle policie většina peněz zmizela. "Aby svou trestnou činnost skupina co nejvíce zastřela, malou část z vylákaných finančních prostředků používala na charitativní účely, což pak přes sociální sítě a webové stránky nadace prezentovala veřejnosti," uvedla Kropáčová.

Kriminalisté všech devět lidí zadrželi během jednoho dne na konci června. Při domovních prohlídkách zajistili dvě vozidla v celkové hodnotě přibližně tří milionů korun, finanční hotovost na transparentním a netransparentním účtu v řádech statisíců, hotovost v bezpečnostních schránkách převyšující milion korun a další peníze v řádech sta tisíc.

Mezi zadrženými je šest mužů ve věku od jednadvaceti do devětadvaceti let a tři ženy ve věku od devětadvaceti do 50 let. Jsou stíháni pro podvod. "Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí celkem čtyř osob do vazby. U jednoho z obviněných byl návrh akceptován," podotkla mluvčí.

Kriminalisté na případu stále pracují a postupně kontaktují všechny poškozené. "Kriminalisté znají totožnost všech poškozených, kteří si zaslaný balíček od nadace vyzvedli a postupně je budou kontaktovat! V současné chvíli tedy nepotřebujeme, aby nám poškození volali a kontaktovali nás," dodala Kropáčová.