Podvodníci podle policie vylákali od ženy z Českobudějovicka 4,5 mil. Kč

České Budějovice - Policie vyšetřuje případ, kdy muž nebo skupina mužů vylákali přes internet od ženy z Českobudějovicka 4,5 milionu korun. Slibovali jí například společné podnikání nebo nákup bitcoinů. Policie, která o případu dnes informovala na svém webu, vyšetřují událost jako podvodné jednání.

"Podvedená žena je tak jednoznačně rekordmankou mezi podobně poškozenými," uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Podle policistů se žena při komunikaci na internetu nejprve skamarádila s údajným ropným inženýrem, jenž ji přemluvil na investici do bitcoinů. Následně ji další muži zlákali na to, aby investovala do podnikatelského záměru.

"Netušíme, zda se jednalo o jednoho a toho samého podvodníka nebo zda jich bylo více. Stejně tak se těžko zjišťuje, z jaké země pocházeli. Falešnou identitu na internetu si dnes může vytvořit prakticky kdokoliv. Proto apelujeme na všechny, aby při podobné komunikaci byli ostražití," řekl Matzner.