Podvodnice Anna Sorokinová z New Yorku půjde do vězení

New York - Newyorský soud poslal na nejméně čtyři roky do vězení Annu Sorokinovou, která podvedla banky, hotely i přátele, když se vydávala za bohatou dědičku. V jedné chvíli své "kariéry" se pokusila získat od banky půjčku 22 milionů dolarů na financování soukromého klubu, který hodlala otevřít na Manhattanu.

Proces vyvolal stejnou pozornost jako její předchozí společenská činnost. Soudkyně Diane Kieselová v přeplněné soudní síni vynesla ve čtvrtek trest v rozmezí čtyř až 12 let vězení, přičemž o podmínečné propuštění může Sorokinová požádat po odpykání čtyř let. Za mřížemi je osmadvacetiletá Sorokinová, známá mezi přáteli jako Anna Delveyová, už 500 dní.

Podle Kieselové byla Sorokinová "oslněna leskem New Yorku". "Chtěla všechno, co se dá získat za peníze, avšak s tím rozdílem, že žádné peníze neměla," tvrdila Kieselová a poukázala na luxusní život Sorokinové, k němuž patřilo značkové víno a soukromá letadla. "Všechno to byl jeden velký podvod," řekla soudkyně.

Podle prokuratury Sorokinová okradla lidi o 275.000 dolarů (6,3 milionu korun). Vyvolávala v bohatých důvěru tím, že sama předstírala, že je dědičkou impéria o hodnotě 67 milionů dolarů. Zanechávala za sebou neplacené účty v hotelech i letoviscích. Za dovolenou v paláci v marockém Marrákeši po ní zůstalo nezaplacených 62.000 dolarů.

K vynesení rozsudku dorazila v černých šatech a botách, s brýlemi s velkými černými obrubami. Prokurátoři poukázali na to, že i v této chvíli myslela na to, jak vypadá, což prý dokazuje, že nemá výčitky svědomí. "Plakala pouze jedinkrát, a to nad oblečením, které vyfasovala od vězeňské služby," prohlásila prokurátorka Catherine McCawová.

Sorokinová se narodila v Rusku v rodině řidiče. Když měla 16 let, přestěhovala se rodina do Německa. Po vynesení rozsudku řekla, že se chce omluvit za omyly, kterých se dopustila.

Jako důkazní materiál se u soudu objevilo prohlášení banky, po níž Sorokinová chtěla půjčku na 22 milionů dolarů na svůj budoucí klub. Podařilo se jí od banky získat půjčku 100.000 dolarů, jež nikdy nesplatila. Z této sumy zaplatila 30.000 dolarů, jež dlužila za účet v newyorském luxusním hotelu 11 Howard. Zprávy o Sorokinová se v dobách její "slávy" objevovaly denně na instagramu, kde měla tisíce příznivců.

Případ sledoval i úřad pro imigraci a cla (ICE). V prohlášení uvedl, že Sorokinová je německá občanka, která neměla povolení k prodlouženému pobytu v USA. Až si trest odpyká, chce úřad řešit její vyhoštění.

Producentka Shonda Rhimesová a filmařka Lena Dunhamová pracují odděleně na filmovém ztvárnění osudu Anny Delveyové. Ani tento zájem Kieselovou nedojal. Sorokinová prý při rozhovorech, jež se odehrály už ve věznici, nevykazovala známky žádné lítosti, ale starala se o to, kdo ji bude v připravovaném seriálu hrát. Fotografka Rachel Williamsová, která o Sorokinové napsala článek pro Vanity Fair a skandál odhalila, v červenci vydá knihu s titulem My Friend Anna.