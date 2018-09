Praha - Jakub Podrazil s Lukášem Helešicem se představí na nadcházejícím mistrovství světa v Plovdivu jako nejlepší posádka dvojky bez kormidelníka z letošního Světového poháru. Veslaři pražské Dukly si však dobře uvědomují, že uspět na vrcholném závodě sezony bude výrazně těžší. I proto je jejich základním cílem postoupit do finále A, což se jim ještě nepodařilo.

"Je tam pět šest posádek, které umí jezdit hodně rychle. A dalších pět šest, kterým se může povést jeden závod a může to být zrovna mistrovství světa. Všichni se na něj připravují extra a jsou nevyzpytatelní," řekl novinářům Podrazil. "Chceme se ale minimálně dostat do A-finále. A každá předjetá loď bude plus," doplnil Helešic.

Na loňském MS v americké Sarasotě obsadili Podrazil s Helešicem osmé místo, o rok dříve na olympiádě byli sedmí. Už několikrát si tak ověřili, že úspěchy na SP v sezoně nemusejí nic znamenat. "Často se stává, že posádky mají na prvním Světovém poháru medaili, jezdí dobře, ale postupem času, jak se sezona rozjíždí, tak jsou pomalejší a pomalejší. A jiné se výrazně zlepší," všiml si Podrazil.

I česká posádka na tom podle něj byla doposud stejně. "Nevím, jestli to bylo nezkušeností. Doufám ale, že letos jsme na dobré cestě, aby se to nestalo. Nechci to ale zakřiknout. Zajíci se počítají až po honu," řekl.

Podrazil s Helešicem společně závodí od roku 2015, letos si však v posádce prohodili pozice. Veslovodem se stal Podrazil. "Já jsem měl odjakživa sen, že chci být veslovod. Pořád mi ale říkali, že na to nemám. I teď, když jsme se s Lukym prohodili, tak se divili. V prvních závodech jsme ale byli druzí, druhé jsme vyhráli a pak si všichni říkali: Aha, něco se změnilo," přiznal Podrazil. Impulzem ke zlepšení však podle něj byly i změny v přípravě, kdy oba více trénovali na skifu.

Oba veslaři si pochvalují společné tréninky se skifařem Ondřejem Synkem, nejlepším českým veslařem historie. "On je pořád v klidu a neřeší moc věci kolem. Veslování bere jako koníček, zábavu. A když jede s dětmi na chatu, jede na chatu a klidně vynechá trénink. Máme přátelský vztah a můžeme se od něj hodně naučit. Jsme rádi, že se nám před třemi lety naskytla příležitost s ním trénovat," uvedl Podrazil.

Velkou zásluhu na postupném zlepšování jejich výkonnosti má trenér Milan Doleček, pod jehož vedením se celou vrcholovou kariéru připravuje i Synek. "Je to největší trenérská kapacita v Čechách. Takový, který by měl tolik titulů a olympijských medailí s jedním člověkem, tady nebyl," podotkl Podrazil.

V minulosti přitom řada lidí ve veslařském světě tvrdila, že Doleček může trénovat jen Synka. "Já jsem v Dukle osm let a celou dobu jsem to poslouchal. Že by to nikdo jiný nezvládl. Ukazuje se, že to není pravda," poznamenal. Teď se ale situace mění. "Když jsme začali jezdit my, tak lidi konečně začali chodit a ptají se Milana, jestli by jim mohl poradit. Je zvláštní, že si toho nevšimli dříve. Nebo to s ním nezkusili," dodal Podrazil.