Podpora vysokorychlostního internetu v bílých místech pokračuje. Tak, aby lidé mohli mimo jiné využívat moderní služby digitálního státu

V pořadí třetí výzva z programu na podporu budování pevných vysokorychlostních přístupových sítí k internetu je ve fázi finálních příprav. Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončilo nový návrh intervenčních oblastí a poslalo ho do 2. veřejné konzultace. Až skončí, vyhlásí se další výzva. Stát by se tak mělo začátkem března, k dispozici by měla být 1,5 miliarda korun.

Bílých míst k pokrytí vysokorychlostním internetem je totiž, jak se zjistilo v 1. veřejné konzultaci, daleko víc než se původně přepokládalo. A to téměř 5000. Starší informace, které se musí průběžně aktualizovat, protože se situace s vysokorychlostním internetem (VRI) průběžně mění, hovořily o cca 2500 bílých místech. Třetí výzva tak bude cílit právě na nepokryté oblasti. Jde o téměř 5000 základních sídelních jednotek, ve kterých trvale bydlí více než 600 tisíc obyvatel.

„V těchto oblastech by bez dotací z našeho Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nemohla většina obyvatel nikdy používat vysokorychlostní internet, vzhledem k nízké hustotě osídlení se tam totiž obchodní záměry nevyplatí. Dostupné a kvalitní služby postavené na moderních informačních technologiích jsou samozřejmě jedním z kritérií, podle nichž si lidé vybírají, kde bydlí. A pokud chceme, aby se venkov a jiné lokality nevylidňovaly, musíme takové služby podpořit,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Z veřejné konzultace vyplynulo, že sídelních jednotek, kde chybí vysokorychlostní internet, je podstatně víc. Zjistili jsme to díky vlastní důsledné analýze plánů v oblasti internetového pokrytí, které se soukromému sektoru v minulosti nepodařilo realizovat. Na bílá místa se chce zaměřit třetí výzva tak, aby se mimo jiné zvýšila dostupnost služeb digitálního státu,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce EU fondů Marian Piecha.

Pro potenciální investory a žadatele o dotace v kontextu s vysokorychlostním internetem uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu odborný seminář. Konal se letos 20. ledna v Jihlavě. Další akce se plánují v letošním roce. Novinky nejen k digitalizaci jsou k dispozici na www.countryforfuture.com a samozřejmě také na www.mpo.cz.