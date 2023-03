Podpora Ukrajiny proti Rusku je podle Trumpa víc v zájmu Evropy než USA

Washington - Bývalý republikánský prezident Donald Trump se domnívá, že podpora Kyjeva v boji proti vojskům ruského prezidenta Vladimira Putina je spíše ve strategickém zájmu Evropy než USA. Kdyby se opět stal americkým prezidentem, válka na Ukrajině by podle něj skončila za 24 hodin či méně. Trump to uvedl v odpovědích na otázky moderátora stanice Fox News Tuckera Carlsona. Tomu odpovídali i další republikáni, kteří by se mohli ucházet o republikánskou nominaci do příštích prezidentských voleb. Floridský guvernér Ron DeSantis prohlásil, že obrana Ukrajiny není životně důležitým národním zájmem Spojených států, přičemž válku označil za "územní spor Ukrajiny a Ruska". Bývalý viceprezident Mike Pence naopak označil Putina za diktátora, kterého je třeba zastavit.

Trump opakovaně prohlásil, že kdyby byl prezidentem, Rusko by nikdy Ukrajinu nenapadlo, a že tato "strašná válka by skončila do 24 hodin", pokud by se prezidentem opět stal.

Sankce proti Rusku podle Trumpa nejsou účinné. Na otázku, zda by USA měly usilovat o změnu ruského režimu, exprezident odpověděl: "Ne. Měli bychom podporovat změnu režimu ve Spojených státech, to je mnohem důležitější. Do této šlamastyky nás dostala Bidenova administrativa."

Na otázku, zda postavení se Rusku je "životně důležitým strategickým národním zájmem USA", Trump odvětil, že nikoli, ale je tomu tak pro Evropu, která by proto "měla platit mnohem více než my". "Naším cílem na Ukrajině je pomoci Evropě a zajistit její bezpečnost, ale Evropa sama si nepomáhá. Spoléhá na to, že to za ni do značné míry udělají Spojené státy. To je vůči nám velmi nespravedlivé. Zejména proto, že Evropa nás využívá v obchodu a v dalších věcech," dodal exprezident.

S tvrzením, že je podpora Ukrajiny ve strategickém národním zájmu USA, nesouhlasí ani floridský guvernér DeSantis. "Spojené státy mají mnoho životně důležitých národních zájmů - ochranu našich hranic, připravenost naší armády, energetickou bezpečnost a nezávislost, vyvažování ekonomické, kulturní a vojenské moci čínské komunistické strany. Další zaplétání se do územního sporu mezi Ukrajinou a Ruskem jedním z nich není," prohlásil.

Administrativa demokratického prezidenta Joea Bidena podle DeSantise dala Ukrajině "bianko šek" pokud jde o financování konfliktu tak dlouho, jak bude třeba, aniž by přitom jasně definovala cíle a stanovila odpovědnost. To podle guvernéra odpoutává pozornost od nejnaléhavějších problémů USA. DeSantis se domnívá, že "mír by měl být objektivní", a je proti tomu, aby Spojené státy na obranu před ruskými invazními vojsky poskytly Ukrajině stíhačky F-16 a rakety dlouhého doletu.

Vyjádření obou politiků podle stanice NBC News signalizuje, že mezi republikány narůstají izolacionistické nálady, což zřejmě bude jedním z klíčových témat nadcházejících primárek.

Na Carlsonovy otázky odpovídala řada dalších republikánů, o nichž se spekuluje jako možných kandidátech na republikánskou nominaci do prezidentských voleb v roce 2024. Bývalá velvyslankyně USA při OSN Nikki Haleyovou, která svůj záměr kandidovat již oznámila, na Carlsonovy otázky neodpověděla. Bývalý viceprezident v Trumpově administrativě Mike Pence však ano. "V Republikánské straně není místo pro Putinovy apologety. Toto není americká válka, ale pokud Putina nezastavíme a rychle neobnovíme suverénní Ukrajinu, bude pokračovat v postupu směrem k našim spojencům v NATO," uvedl někdejší viceprezident.

"Putin odhalil svou pravou povahu diktátora, který je pohlcen dobýváním a je ochoten pro svůj záměr obnovit velkoruskou říši obětovat tisíce životů. Každý, kdo si myslí, že se Putin zastaví na ukrajinských hranicích, si nepřipouští realitu toho, co je Putin zač. Musíme si jasně uvědomit, jaká je ruská hrozba: že Gruzie, Krym a Ukrajina jsou pouze na začátku Putinova seznamu," dodal Pence.

Podle něj by cílem USA mělo být "jasné vítězství Ukrajiny a nepopiratelná prohra pro Rusko a jeho spojence". Na otázku, zda by Spojené státy měly podporovat změnu režimu v Rusku, Pence odpověděl: "To je lepší otázka pro tisíce ruských občanů uvězněných za protesty proti ruské invazi na Ukrajinu. Až 200.000 ruských vojáků bylo zabito nebo zraněno při Putinově invazi na Ukrajinu, tuto otázku by měli položit rodinám truchlícím nad jejich ztrátou".