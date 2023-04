Podpora na bydlení pro běžence se změní, stát začíná evidovat byty

Praha - Podpora na bydlení pro uprchlíky se od července změní. Dostávat budou nově příspěvek na náklady v humanitární dávce. Započitatelné částky stanoví vláda v nařízení. Podpora by měla putovat do bytů, které lidem s dočasnou ochranou nabídnou majitelé. Stát toto bydlení začíná ode dneška evidovat. Vlastníci ho mohou zapsat do registru. Dosavadní solidární příspěvek pro ty, kteří u sebe doma či ve svém volném bytě ubytovávají příchozí, se přestane na konci června vyplácet. Změny dnes na tiskové konferenci představil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Pravidla podpory zpřísňuje od července jedna z novel tzv. zákona Lex Ukrajina. Stát přestane příchozím nouzové ubytování v ubytovnách, na internátech, v penzionech či hotelích po pěti měsících hradit. Pokud si ho nezačnou platit sami, budou si muset najít jiné bydlení. Netýká se to lidí nad 65 let, postižených, rodičů předškoláků či dětí a mladých do 18 let. Humanitární dávka se bude odvíjet od životního minima. Po čase klesne na existenční minimum, pokud si zdraví dospělí nenajdou práci. K humanitární dávce se přidají započitatelné náklady na bydlení, které stanoví vláda. V evidovaných bytech, které zaregistrují majitelé, bude podpora plná. V ostatním bydlení by měla být podpora nižší.

"Systém evidence se dneškem spouští. Prosíme, aby se lidé (majitelé bytů) logovali postupně. Nápor je technicky vždy problém," uvedl Jurečka. Druhé čtvrtletí je podle něj přechodné období, v němž stát díky evidenci zjistí, kolik bytů, jakých a v jakých částech Česka je pro příchozí k dispozici.

Návrh nařízení se započitatelnými náklady na bydlení pro stanovení výše podpory by měl být podle ministra hotový příští týden. Kabinet by ho pak měl schvalovat v květnu.

Podle vrchního ředitele sekce informačních technologií ministerstva práce Karla Trpkoše by registrace měla být jednoduchá. Majitelé do systému zanesou údaje o bytě, uprchlících i nájemní smlouvě, kterou s příchozími mají. Vidět by pak také měli, jak vysoká by mohla být podpora.

Dosavadní solidární příspěvek pro ty, kteří u sebe doma či ve svém volném bytě zdarma běžence ubytovávají, se podle Jurečky přestane na konci června vyplácet. S prodloužením se zatím nepočítá. Kabinet by poskytování dávky protáhl případně jen tehdy, pokud by v registru byl zapsaný malý počet bytů pro příchozí.

V nouzovém ubytování podle ministra bydlí kolem 70.000 dětí a dospělých z Ukrajiny. V únoru úřady práce vyplatily 23.100 solidárních příspěvků a 102.300 humanitárních dávek.